Специалисты и журналисты советовали Маурицио Сарри отказаться перед финалом Кубка лиги от «саррибола», чтобы во второй раз за две недели не проиграть «Манчестер Сити» со счётом 0:6. Итальянский тренер попытался отразить удар, нанесённый критиками, заявив в ответ на призывы изменить фирменному стилю:

«Я не знаю значения слова «саррибол». Сказал об этом в Англии ещё в первый день. Думаю, что это из журнала. В Италии я никогда не слышал ничего подобного. Не знаю, было бы мне легче работать без «саррибола». Думаю, что в конце концов самая важная вещь – это результат. В моей работе мне нужен результат. Больше ничего».

«Сити» вынес «Челси» с помощью Зинченко. У бывшего игрока «Уфы» сложная роль Но он отлично понимает идеи Гвардиолы.

Одно из решений Сарри по стартовому составу «Челси» свидетельствовало о том, что итальянец действительно «сыграет на результат». Гонсало Игуаин остался на скамейке запасных, а на его позицию был отправлен Эден Азар. С бельгийцем на фланге труднее обороняться, организовывать прессинг.

«Выгоните этого клоуна из моего клуба». Что пишут о поражении «Челси» СМИ пытаются найти причину, болельщики просят Сарри уйти.

Такого начала матча, как сегодня на «Уэмбли», футбол, наверное, не видел ещё никогда! Через секунду после первого удара по мячу Серхио Агуэро столкнулся в центре поля с Жоржиньо и оказался на газоне. Это было впечатляющее падение, возможно, аргентинец ждал, что судья накажет соперника красной карточкой за умышленную грубость. Однако Джонатас Мосс быстро сообразил: нет никаких оснований для самого быстрого удаления в истории футбола.

«Челси» действительно был совсем другим, нежели в Манчестере. Достаточно низкая и плотная оборона в две линии, отсутствие риска в прессинге, внимательная игра в центре поля, чтобы снова не оставлять на растерзание «опорника» Жоржиньо. Сарри согласился наступить на горло собственной песне ради первого трофея в карьере и своего будущего в большом клубе.

Отцепитесь от Сарри. Он не проваливается, сравните с первым сезоном Гвардиолы Проблема в самом клубе.

В результате опасного момента, завершившегося ударом по воротам, пришлось ждать до 22-й минуты. Автор хет-трика на «Этихаде» Агуэро сыграл потрясающе: принял мяч на грудь в штрафной, а вторым касанием пробил – выше цели! К этому моменту преимущество «Манчестер Сити» по владению мячом составляло 71% на 29%. Наверное, для Сарри это самая кошмарная статистика в футболе.

На такой телеге «Челси» и докатился к нулевой ничьей к перерыву. Единственный удар в створ был нанесён после заброса от Александра Зинченко, поучаствовавшего в трёх голах в ворота команды Сарри две недели назад. Кстати. левый защитник чемпионов Англии сделал за 45 минут 60 касаний мяча: больше оказались вовлечены в игру только центрбеки – Эмерик Лапорт и Николас Отаменди.

Во втором тайме мало что поменялось. Этот финал Кубка лиги – не лучшая реклама футболу. Бывают, весёлые нули, когда игра захватывает со стартового свистка и до финального. Здесь же ни зрелищности, ни сумасшедших скоростей, ни богатого содержания. Сарри на равных сражался с Гвардиолой в тактической дуэли, но мог проиграть системе VAR. Агуэро забил гол на исходе часа матча. Арбитр зафиксировал офсайд, тем не менее попросил помощи у видеоассистента. Один из повторов заставляет сомневаться, что положение вне игры действительно было. Если бы Мосс поменял решение, имел бы возможность подтвердить свою правоту картинкой. Однако повтор с минимальным офсайдом, видимо, показался судьям более справедливым.

Центрфорвард Азар стал убегать от защитников на контратаках лишь с середины второго тайма. Благодаря скорости и дриблингу бельгийца «Челси» наконец-то смог создать пару по-настоящему опасных моментов. В одном эпизоде Зинченко не накрыл Н’Голо Канте, который загубил верный шанс, а вот в другом украинец хорошо подстраховал партнёров – выбил мяч на угловой. После 90 минут матча у экс игрока «Уфы» было уже 92 касания (второй результат вслед за Отаменди). Но пришлось Зинченко побегать ещё полчаса, так как ничейная игра ушла в дополнительное время.

На 6-й минуте добавленного времени Сарри решил, что можно выпускать Игуаина – теперь «Манчестер Сити» не разбежится. Азар передвинулся налево. «Челси» играл в «овертайме» на равных с чемпионом Англии, но как раз с левого фланга обороны «синих» пришёл момент, который мог подарить победу команде Гвардиолы. Какое же соло выдал на фоне усталости Рахим Стерлинг! Его проход не завершился голом Агуэро только благодаря расторопности Сесара Аспиликуэты. Игуаин же по воротам «Манчестер Сити» так и не пробил.

В концовке был огонь. Повреждение получил голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага. Когда Сарри собрался заменить его на Вилле Кабальеро, испанец стал показывать тренеру, что готов продолжить игру. Спор на расстоянии перерос в небольшой конфликт. Пауза в игре затянулась, вмешался судья. Раздражённый Сарри устроил мини-представление! Итальянец показал, что уходит в раздевалку, раз игроки принимают решения за него. Тем не менее на полпути остановился, развернулся и пошёл назад. Возможно, весь этот спектакль – часть хитрого плана итальянца, способ сбить настрой соперника.

Кепа в серии пенальти отразил удар Лероя Зане, но у «Челси» не забили двое – Жоржиньо и Давид Луис. Сарри, отказавшись от своего футбола, всё-таки не смог выиграть первый трофей в карьере. «Манчестер Сити» в шестой раз завоевал Кубок лиги, чаще в этом турнире (восемь раз) побеждал только «Ливерпуль».