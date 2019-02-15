«Слуцкого держат подальше от гильотины». Взгляд на нашего тренера из Нидерландов

Дела у Леонида Слуцкого в Голландии в последнее время не очень хороши. Его «Витесс» набрал в последних трех матчах только одно очко, причем в каждой из игр пропускал в самой концовке. О перспективах российского тренера и игре его команды мы поговорили с голландским журналистом Крисом Мейером.

Немного о команде

«В первую очередь расскажу немного про «Витесс», потому что в последнее время в клубе происходят странные вещи. Когда в 2010 команду приобрёл грузинский функционер Мераб Жордания, он сказал, что «Витесс» в течение трёх лет станет чемпионом. Но спустя это время грузин исчез, оставив клуб Александру Чигиринскому. Тот, в свою очередь, вскоре продал акции другому российскому предпринимателю Валерию Ойфу.

С 2010 года «Витесс» ни разу не претендовал на чемпионство. Ни один тренер не продержался на своём посту дольше, чем на 2,5 года, из-за этого в клубе всегда было неспокойно. За это «Витесс» даже называют «Голливуд на Рейне». Ко всему прочему есть некая связь с «Челси» (или лично с Абрамовичем) – в Нидерланды часто посылают молодых игроков в аренду. Работать тренером в таких условиях непросто. Каждый год в команду приходит много игроков, особенно зарубежных. Тренер, который принимает команду, вынужден всё менять.



Ко всему прочему голландцы придерживаются консервативных взглядов в футболе. Многие хотят видеть атакующий футбол, развитие молодых игроков. Жордания стал первым иностранным владельцем, поэтому многое изменилось в Арнеме за последние годы. Иностранный тренер, как по мне, — это хорошо, но болельщикам нужно привыкнуть к его стилю и подождать, пока результаты улучшатся».

«Витесс» Слуцкого снова пропустил в концовке. Это какая-то карма Дела российского тренера в Нидерландах продолжают ухудшаться.

Что пишут о Слуцком в СМИ

«У нас есть одна газета, которая сфокусирована конкретно на «Витессе» — de Gelderlander. В последние недели они выпускали ряд материалов, в которых критически отзывались о работе Слуцкого. Была, например, статья, в которой указано, что его защищает Ойф. Также написано, что Слуцкий не хочет менять стиль игры, работает только с русскими и игнорирует голландского ассистента Эдварда Стюринга. Но единственная причина для критики – это неудовлетворительные результаты. В остальных СМИ негатива в сторону Слуцкого мало. Наоборот, его образ скорее позитивный – он очень дружелюбный, спокойный и вежливый».

Вот отрывок из материала, о котором говорит Крис: «Слуцкого поддерживает владелец клуба Валерий Ойф. Более того, он держит своего соотечественника «подальше от гильотины». В понедельник состоялась встреча на высшем уровне. Среди присутствующих помимо Ойфа были также Евгений Меркель и Хэнк Паррен. Задание для Слуцкого одно: он должен побеждать».

Кто виноват в неудовлетворительных результатах «Витесса»?

«Я считаю, что игроки. В матче с «Фортуной» они явно отдали победу в последние 15 минут. «Херенвену» они забили три, но один из голов был отменён VAR из-за нарушения. После «Херенвен» реализовал пенальти, и вместо победы получилась ничья.



В матче с «Гронингемом» они играли плохо. На последних минутах защитник «Витесса» ван дер Верфф получил травму, покинул поле, и до того, как он вернулся, «Гронингем» забил. Можно сказать, что Слуцкому просто не везёт.



Честно говоря, у российского тренера не лучшая команда. Да, есть хорошие игроки – Мартин Эдегор, Матуш Беро, Тим Матавж (но он травмирован) и Тюлани Сереро. Но есть и те, кто в последнее время играет, мягко говоря, плохо».

Доверяют ли в клубе Слуцкому?

«У него есть поддержка со стороны Ойфа. На данном этапе это очень важно. Пишут, что Марк ван Хинтум, технический директор, пытается изменить стиль игры Слуцкого, поэтому он слегка критичен по отношению к нему. Но его влияние и влияние других управленцев не так велико, поэтому работе тренера сейчас ничего не угрожает. Но результаты должны стать лучше, потому что часть болельщиков сейчас недовольна командой».

Что в Нидерландах говорят о российских помощниках Слуцкого?

«Из-за того что клубом владеет россиянин, никто не удивился, что он позвал на пост главного тренера соотечественника. Мне кажется это логичным. Как и то, что Слуцкий позвал в ассистенты своих знакомых из России. Ничего плохого о Березуцких и Яровинском я не слышал – они сейчас немного в тени. Но вместе с ними со Слуцким работают голландцы, поэтому здесь есть здоровый баланс. Когда результаты плохие, люди начинают обсуждать и искать заговоры. Но на деле их нет».

В России Слуцкого обвиняли в трусливом футболе. Он столкнулся с той же проблемой в Нидерландах?

«Да, именно так. Недовольство фанатов во многом связано с оборонительным футболом, который ставит Слуцкий. Брайан Линссен после матча с «Херенвеном» сказал: «Наш футбол очень плох в последнее время. Я не получаю удовольствия на поле». Предыдущий тренер «Витесса» Хенк Фрейзер тоже придерживался оборонительного стиля игры. Его уволили в прошлом сезоне, частично из-за того, что люди в Арнеме были недовольны футболом, который он ставит.



Я думаю, что немного нечестно осуждать Слуцкого за его стиль, потому что руководство «Витесса», когда приглашало его на работу, должно было знать, как он предпочитает играть. Проблема лишь в том, что в Нидерландах предпочитают атакующий футбол».

«Витесс» Слуцкого опять проиграл команде из подвала. Матч – просто цирк Вратарь «Витесса» сделал два голевых паса: своему и чужому.

Какое место для «Витесса» оптимально на данном этапе?

«Сейчас команда Слуцкого занимает пятое место. Если бы перед началом сезона меня попросили дать прогноз, то я бы поставил «Витесс» именно на эту строчку в таблице. В Нидерландах есть два клуба, которые постоянно соревнуются за чемпионство, – это «Аякс» и «ПСВ». Есть ещё «Фейеноорд», который традиционно считается топ-клубом, но на данном этапе он не может конкурировать с двумя лидерами, о которых я упомянул. Он «лучший из оставшихся». «АЗ» следует дальше – это хорошая команда, с хорошими молодыми игроками, и сейчас там дела идут лучше, чем у «Витесса».



На сегодня основная проблема команды Слуцкого в том, что её результаты нестабильны. В прошедшие недели они проиграли «Фортуне» и «Гронингену», хотя болельщики ждали победы против таких клубов. Если «Витесс» будет побеждать в таких матчах и также идти на пятом месте, то настроение в клубе будет другим. Всё-таки это место позволяет бороться за Лигу Европы. Думаю, что люди в Арнеме будут только счастливы от путёвки в еврокубки.



Слуцкий – большое имя в Нидерландах. Каждый был слегка удивлён, что тренер, которого мы знаем по работе в ЦСКА и сборной России, приехал сюда. Я думаю, что на деле мало кто ожидает, что «Витесс» поднимется выше 4-5-го места. Так что нынешнее место в таблице, если рассуждать здраво, никакой не сюрприз».