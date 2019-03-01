Дзюба обыграл президента «Зенита» в серии пенальти. Видео

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба устроил челлендж пенальтистов с новым президентом и генеральным директором клуба Александром Медведевым.

Руководитель клуба подошёл к вопросу серьёзно. Потренировался на Андрее Лунёве.

По условиям челленджа Медведев должен был исполнить 10 ударов с одиннадцатиметровой отметки, Дзюба – пять. Для победы главе «Зенита» было необходимо забить больше голов, чем его оппоненту. Уверенную победу в поединке одержал Дзюба.

Это не первый подобный спор Дзюбы. Во время чемпионата мира он поспорил с Мирославом Ромащенко.

И был спор с Андреем Лунёвым.