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Артём Дзюба и Александр Медведев устроили челлендж пенальтистов. Видео

Александр Медведев и Артём Дзюба
«Чемпионат»
Фото: instagram.com/zenit_spb/
Дзюба обыграл президента «Зенита» в серии пенальти. Видео
Поддаваться Артём не стал.
Футбол / РПЛ

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба устроил челлендж пенальтистов с новым президентом и генеральным директором клуба Александром Медведевым.

Руководитель клуба подошёл к вопросу серьёзно. Потренировался на Андрее Лунёве.

По условиям челленджа Медведев должен был исполнить 10 ударов с одиннадцатиметровой отметки, Дзюба – пять. Для победы главе «Зенита» было необходимо забить больше голов, чем его оппоненту. Уверенную победу в поединке одержал Дзюба.

Это не первый подобный спор Дзюбы. Во время чемпионата мира он поспорил с Мирославом Ромащенко.

И был спор с Андреем Лунёвым.

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