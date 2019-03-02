Срочно начинайте следить за «Бенфикой». Есть важные причины

Самый титулованный португальский клуб не слишком часто появляется в новостях. Конкуренция за наше внимание очень высока. 80 млн евро присели на лавку «Челси», «Барселона» и «Реал» играют два «класико» за неделю, и даже в Италии интересно. Пусть там и нет борьбы за титул, зато конфликт Мауро Икарди с «Интером» уже перерос эмоциональный градус индийского кино и приближается к пацанским цитатникам имени Джейсона Стетхэма. А ещё Лига чемпионов. В общем, не до «Бенфики». А зря. В «Бенфике» сейчас интересно.

Интересно стало 2 января, когда клуб наконец принял решение расстаться с тренером Руем Виторией. Он мог уйти ещё летом, но остался и к январю пропустил вперёд не только «Порту», но и «Спортинг» и «Брагу», вывалившись из четвёрки – случай для Португалии уникальный. Поражение от «Портимоненсе», в котором забивала только «Бенфика», и только в свои ворота (отличились оба ЦЗ), ускорило прощание. Правда, быстрой замены ему не нашлось: Руй Фариа предпочёл вариант с катарским клубом, и тренером назначили Бруну Лаже. На первый взгляд, его кандидатура выглядела сомнительно.

Тренер: не главный даже в Эмиратах

Бруну Лаже никогда в карьере не руководил командой. Даже в «Аль-Ахли». Даже не в том «Аль-Ахли», о котором вы подумали, не египетском, а из ОАЭ: тоже был тренером дубля и молодёжной команды. Известнее всего Лаже как ассистент Карлуша Карвальяла: харизматичного тренера, который не спас «Суонси» от вылета, но всем запомнился неожиданными метафорами на пресс-конференциях. Что ж, сравнение футболистов с сардинами и мясом для барбекю действительно необычно, а фраза про лебедей («когда один лебедь падает, другой взлетает») даже была напечатана на футболках команды. Но ведь работа в штабе этого человека – самое высокое достижение в карьере Лаже к моменту назначения в «Бенфику».

Но в пользу его кандидатуры тоже можно найти аргументы. Лаже много лет работал в структуре «Бенфики», возглавлял детские и юношеские команды. Летом он стал тренером дубля «Бенфики», который закончил прошлый сезон в пяти очках от зоны вылета из второго дивизиона. С ним дубль шёл в числе лидеров. Да и решение планировалось как временное. Но первые два матча, в которых команда одержала две победы, забив шесть голов, помогли руководству принять решение. «К концу второй игры нам всё стало ясно. Это тренер, с которым можно строить команду на будущее. Дело не только в результатах, он хорошо знает молодых игроков и доверяет им», — хвалил тренера президент «Бенфики» Луиш Филипе Виейра.

Бруну Лаже Фото: Carlos Palma/NurPhoto via Getty Images

После утверждения в должности Лаже провёл 11 матчей. Девять побед, одно поражение, разница голов 32:8 – всё ясно даже по этим цифрам. Сейчас «Бенфика» на втором месте и отстаёт от лидера всего на очко.

Для начала новый тренер изменил схему. Переход с 4-1-4-1 на 4-4-1-1 не изменил стиль прессинга и позиционной обороны, но сделал ключевую разницу в атаке, потому что отвязал от фланга и дал свободную роль Жоау Фелишу. Тому 18-летнему парню, за которого «Ливерпуль» предложил 70 млн евро, но получил отказ, потому что в «Бенфике» верят: скоро получат за него больше. В 12 матчах с предыдущим тренером Фелиш набрал три гола и голевых паса, в 13 матчах с новым – 10 голов и голевых передач.

Главный талант Португалии

В офисе «Бенфики» людно: в очереди представители «Ювентуса», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Жоау Фелиш нарасхват. В Португалии его, естественно, называют наследником Криштиану Роналду, хотя у них вообще ничего общего. Фелиш не любит атаковать с фланга, предпочитая зону в глубине в центре поля. У него нет рывка молодого Роналду, зато на ограниченном пространстве Фелиш уже в 19 лет чувствует себя уверенно. Скорее, в элегантности его дриблинга можно найти следы влияния Руя Кошты.

Новый тренер дал Фелишу возможность играть по всей ширине атаки. В первом же матче это принесло результат. Фелиш играл глубоко, всего дважды отдал пас в чужой штрафной, смещался на левый фланг – но дважды своевременно ворвался в штрафную и оторвался от защитников. Его дубль принёс победу. С тех пор он во всех матчах играет по всему полю и реагирует на свободу голами и голевыми передачами. Типичная карта касаний из матча с «Насьоналом» на скриншоте.

В ноябре клуб подписал с ним новый контракт до лета 2023 года. Сумма отступных явно прописана в расчёте на то, чтобы отпугнуть потенциальных покупателей: 120 млн евро. Сумма огромная, но есть одно но. Если учесть, что «Реал» не пожалел 60 млн евро на абсолютно сырого, но потрясающе талантливого Винисиуса Жуниора, когда тот ещё не сыграл ни минуты в Европе, и если Фелиш продолжит так же прогрессировать весной, то эта цифра уже не выглядит фантастической.

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10:0

Крупнейшая за 55 лет победа в чемпионате Португалии и идеальный матч перфекциониста. Делая в атаке всё, что захочется, «Бенфика» действительно не позволила ничего создать у своих ворот: только один удар в створ ворот из пределов штрафной. И ведь «Насьонал» — не слабейшая команда чемпионата. В туре, предшествующем 0:10, и в следующем после него эта команда ничего не пропускала. А на разгром от «Бенфики» ответила своей разгромной победой над аутсайдером.

Историческая победа добавляет эмоций, но главное в «Бенфике» не счёт одного матча, а готовность адаптироваться под соперников. В гостях у «Галатарасая» Лаже отказался от владения мячом и сыграл на контратаках. И увёз из Стамбула победу. В гостях у «Спортинга» «Бенфика» тоже играла вторым номером. Забила четыре раза, а в конце матча болельщики хозяев забросали свою команду белыми платками.

Фото: Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images

Сегодня команде предстоит ещё более важный матч – с «Порту» в гостях. Именно от «Порту» Лаже потерпел пока единственное поражение в должности тренера «Бенфики». В кубковом матче с обоюдными шансами. Победа выведет гостей на первое место. Поражение снова вернёт чемпионскую интригу в анабиоз.

«Бенфика» стала интересной. Громит соперников попроще (четыре разгрома в последних восьми матчах). Ловит на ошибках соперников посильнее. Делает ставку на молодых: помимо Фелиша это защитник Рубен Диаш, ЦПЗ Жедсон Фернандеш, которые постоянно играют с первых минут, а ещё в первую команду из молодёжной переведены Флорентино Луис, Жота и вратарь из России Иван Злобин, которые играли у Лаже в дубле. И «Бенфика» всё ещё участвует в еврокубках. До истечения срока действия проклятия Белы Гуттманна ещё 40 лет, но доходить до финалов оно ведь не мешает.

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