Азмун продолжает забивать. Его гол снова стал победным для «Зенита»

Погребняк и Жирков возвращаются!

«Урал» вынужден был сыграть с «Зенитом» без двух ведущих нападающих. Владимир Ильин заработал дисквалификацию на 18-й тур РПЛ, а арендованный у петербургского клуба Андрей Панюков не мог сыграть по условиям договора. Точнее, мог, но за очень большие деньги.

«Петербуржцы выставили такую цену – если Панюков сыграет, мы должны будем заплатить 300 тыс евро. Конечно, на это наш клуб пойти не может. Тренеры думают, кого поставить. Большая вероятность, что сыграет Паша Погребняк», – признался президент «Урала» Григорий Иванов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге».

Действительно, сегодня состоялось возвращение Погребняка. Экс-зенитовец не выходил на поле с апреля 2018-го, когда получил разрыв ахиллова сухожилия в кубковом матче со «Спартаком». А вот в основе сине-бело-голубых появился Юрий Жирков, не игравший с ЧМ-2018.

«Хочу новых приключений!» Погребняк – в «Урале» Павел Погребняк рассказал «Чемпионату» о переходе в «Урал», восстановлении после травмы и уголовном деле против руководства «Тосно».

Поле в Екатеринбурге хуже, чем обещали

«Зенит» с «Уралом» оказались в общем-то похожи друг на друга. Обе команды выстроились по схеме 4-4-2, часто выходили из обороны за счёт длинных передач на своих нападающих: хозяева на Погребняка и Эрика Бикфалви, гости – на Артёма Дзюбу и Сердара Азмуна. Петербуржцы во многих ситуациях отдавали мяч назад голкиперу Андрею Лунёву под вынос куда подальше, если уральцы прессинговали Ярослава Ракицкого, Бранислава Ивановича и опускавшегося к ним для розыгрыша мяча «опорника» Вильмара Барриоса. Лидер чемпионата продолжает играть, как в первой части сезона РПЛ, не потрясая с точки зрения комбинационных действий в атаке. Впрочем, качество газона в Екатеринбурге усложняло задачу играть в короткий и средний пас: газон на стадионе ЧМ-2018 был всё-таки похуже, чем обещали.

Оздоев и Азмун делают гол «Зенита»

Погребняк за первые 45 минут совершил всего восемь касаний мяча, потерялся в «бермудском треугольнике» обороны «Зенита» (речь о тех же Ракицком, Ивановиче и Барриосе). Правда, в середине тайма получил пару шансов атаковать ворота гостей. 35-летний центрфорвард пробовал бить головой сперва после навеса с правого фланга, который уральцы по традиции включали на полную мощь при любой возможности, а потом после подачи с углового. Однако оба раза ему не удавалось как следует дотянуться до мяча.

В конце концов, «Зенит» перед перерывом реализовал преимущество в классе. Как и в матче с «Фенербахче», гол соорудили Магомед Оздоев и Сердар Азмун. Центрхав дважды возвращал мяч в штрафную, будучи первым на подборе мяча, а иранский новичок опять забил головой. Кстати, Азмун помимо двух ударов сделал за тайм три ключевые передачи – замечательное приобретение для Семака!

У Дзюбы пока не идёт

Играя рационально, по счёту, «Зенит» во втором тайме контролировал ситуацию на поле. «Урал» смог впервые пробить в створ лишь на исходе часа матча, да и в том эпизоде мяч медленно прилетел в руки Лунёву. Контрвыпады гостей были острее. Отличный шанс загубил Дзюба, который сам же и создал момент благодаря выигранному единоборству у двух защитников. Сейв Ярослава Годзюра продлил «сухую» серию Дзюбы. Семак непривычно рано заменил Артёма– на 72-й минуте. У нападающего сборной России: три удара (один в створ), одна ключевая передача. Он заработал 6,34 от статистического сайта Whoscored.com – это самая низкая оценка среди игроков основы «Зенита». Пока что-то не идёт. Вряд ли журналисты необъективно оценивают форму Дзюбы нынешней весной.

У команды Парфёнова мало что получалось, всё-таки «Зенит» и готов уже лучше благодаря матчам с «Фенербахче». Напряжение в штрафной Лунёва возникало разве что на стандартах. Погребняк во втором тайме не бил, сделав за матч 25 касаний мяча (его оценка 5,98 – тоже одна из худших в команде). Героем дня стал другой нападающий – Азмун. Благодаря голу иранца «Зенит» на четыре очка увеличил отрыв от «Краснодара», который завтра сыграет со «Спартаком» в Москве.