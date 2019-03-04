РПЛ с огнём встретила начало весны! Лучшие фото 18-го тура

Старт тура
Долговая яма не помешала «Анжи» возобновить борьбу в РПЛ с внезапной победы в Оренбурге.
Лидер тура
«Зенит» не прогадал, купив Сердара Азмуна: он не только показал себя во всей красе в Лиге Европы, но и помог команде остаться лидером чемпионата России.
Путешествие тура
Матч «Арсенал» — ЦСКА был перенесён на стадион «Ахмата» и прошёл при пустых трибунах.
Стиль тура
Самые модные пледы – в Грозном.
Разочарование тура
Мало кто ожидал от ЦСКА такого поражения после зимних сборов.
Перформанс тура
Болельщики «Локо» приготовили масштабное полотно к возобновлению чемпионата.
Страсть тура
Игроки «Крыльев» и «Локомотива» чуть не подрались на поле.
Смелость тура
«Динамо» не побоялось сыграть в белоснежной форме в таких условиях.
Жест тура
Андрей Ещенко пристально наблюдал за игрой «Спартака» с трибуны.
Кувырок тура
Олег Кононов не очень впечатлён таким финтом Аяза Гулиева.
Самоотверженность тура
Опасный сейв Матвея Сафонова.
Эмоции тура
То самое чувство, когда российский футбол наконец-то вернулся.
Плакаты тура
Как только теперь не называют Дзюбу после чемпионата мира.
И снова о вечном.