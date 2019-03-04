РПЛ с огнём встретила начало весны! Лучшие фото 18-го тура

Сюрприз от «Анжи», потасовка в Черкизово, метель в Уфе, топ-битва «Спартака» с «Краснодаром» и другие яркие моменты возобновления сезона.

Старт тура

Долговая яма не помешала «Анжи» возобновить борьбу в РПЛ с внезапной победы в Оренбурге.

Лидер тура

«Зенит» не прогадал, купив Сердара Азмуна: он не только показал себя во всей красе в Лиге Европы, но и помог команде остаться лидером чемпионата России.

Путешествие тура

Матч «Арсенал» — ЦСКА был перенесён на стадион «Ахмата» и прошёл при пустых трибунах.

Стиль тура

Самые модные пледы – в Грозном.

Фото: pfc-cska.com

Разочарование тура

Мало кто ожидал от ЦСКА такого поражения после зимних сборов.

Фото: pfc-cska.com

Перформанс тура

Болельщики «Локо» приготовили масштабное полотно к возобновлению чемпионата.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Страсть тура

Игроки «Крыльев» и «Локомотива» чуть не подрались на поле.

Смелость тура

«Динамо» не побоялось сыграть в белоснежной форме в таких условиях.

Фото: fcdynamo.ru

Жест тура

Андрей Ещенко пристально наблюдал за игрой «Спартака» с трибуны.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кувырок тура

Олег Кононов не очень впечатлён таким финтом Аяза Гулиева.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самоотверженность тура

Опасный сейв Матвея Сафонова.

Эмоции тура

То самое чувство, когда российский футбол наконец-то вернулся.

Фото: РИА Новости

Плакаты тура

Как только теперь не называют Дзюбу после чемпионата мира.

Фото: fc-zenit.ru

И снова о вечном.