Глава «Зенита» Илюхина: на текущий момент не ведём никаких переговоров, и даже по Неймару!

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина отреагировала на слухи о потенциальном трансфере нападающего «Аль-Хиляля» Неймара в санкт-петербургский клуб.

– В следующем году «Зениту» 100 лет. Будут трансферы. Агенты и пресса начинают делить деньги, полученные клубом за Малкома, и вбрасывают свои версии, писали даже про Неймара. Есть такой вариант?

– «Зенит» прямо сейчас, на текущий момент не ведёт никаких трансферных переговоров, и даже по Неймару! – приводит слова Илюхиной Sport24.

Напомним, Малком перешёл в «Аль-Хиляль» из «Зенита» минувшим летом. Неймар также стал игроком данного клуба летом 2023 года. Однако успел провести за него только пять матчей (один гол и три ассиста), после чего получил серьёзную травму — надрыв крестообразной связки.

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и занимает первое место.

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