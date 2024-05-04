Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава «Зенита» Илюхина: на текущий момент не ведём никаких переговоров, и даже по Неймару!

Глава «Зенита» Илюхина: на текущий момент не ведём никаких переговоров, и даже по Неймару!
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина отреагировала на слухи о потенциальном трансфере нападающего «Аль-Хиляля» Неймара в санкт-петербургский клуб.

– В следующем году «Зениту» 100 лет. Будут трансферы. Агенты и пресса начинают делить деньги, полученные клубом за Малкома, и вбрасывают свои версии, писали даже про Неймара. Есть такой вариант?

– «Зенит» прямо сейчас, на текущий момент не ведёт никаких трансферных переговоров, и даже по Неймару! – приводит слова Илюхиной Sport24.

Напомним, Малком перешёл в «Аль-Хиляль» из «Зенита» минувшим летом. Неймар также стал игроком данного клуба летом 2023 года. Однако успел провести за него только пять матчей (один гол и три ассиста), после чего получил серьёзную травму — надрыв крестообразной связки.

После 26 туров чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и занимает первое место.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Зелимхан Бакаев стал победителем Кубка лиги ОАЭ в составе «Аль-Вахды»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android