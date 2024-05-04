Игрок «Зенита» Зелимхан Бакаев стал победителем Кубка лиги ОАЭ в составе «Аль-Вахды»

Крайний нападающий «Аль-Вахды» Зелимхан Бакаев, арендованный у санкт-петербургского «Зенита» до конца сезона, стал обладателем Кубка лиги ОАЭ. В финале этого соревнования «Аль-Вахда» обыграла «Аль-Аин» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил центральный защитник Лукас Пимента.

Бакаев появился на поле на 75-й минуте, но не успел отметиться результативными действиями.

Напомним, в нынешнем сезоне Бакаев принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.