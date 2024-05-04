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Защитник «Ростова» Сако: уровень футбола в России и Болгарии одинаковый

Защитник «Ростова» Сако: уровень футбола в России и Болгарии одинаковый
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Центральный защитник «Ростова» Умар Сако, ранее выступавший за болгарскую «Арду», сравнил уровни двух этих чемпионатов.

«Какой уровень футбола в России, если сравнивать с Болгарией? Один и тот же. Но в России больше интенсивности, агрессивности и силовой борьбы, чем в Болгарии», – приводит слова Сако «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне ивуарийский футболист принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

После 26 туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал 40 очков и занимает седьмое место. После 30 туров регулярного чемпионата Болгарии «Арда» набрала 39 очков и занимает девятое место.

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