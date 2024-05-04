Игрок «Акрона» Глушков сравнил Тедеева и Калешина

Полузащитник «Акрона» Никита Глушков сравнил требования под началом главного тренера тольяттинской команды Заура Тедеева с работой под руководством экс-наставнике «Акрона» Евгения Калешина.

«Они оба очень современные тренеры, поэтому требования плюс-минус одинаковые: контроль мяча и большое внимание к прессингу. Именно поэтому мне не было тяжело, потому что эти специалисты похожи.

Что бы я мог выделить в Тедееве? Наверное, очень скрупулёзное отношение ко всем деталям: не только в нашей команде, но и у соперников. Под каждую команду тренер делает тактические заготовки, подсказывает, как перегрузить какой-то фланг или центр поля. С кем из всемирно известных тренеров я бы мог сравнить его? Мне кажется, это что-то наиболее близкое к Клоппу и его пиковому «Ливерпулю»: 4-3-3 с максимальным контрпрессингом и доминированием на всех участках поля», — приводит слова Глушкова Metaratings.ru.

Заур Тедеев был назначен на пост главного тренера «Акрона» в декабре 2023 года после ухода из тольяттинской команды Евгения Калешина. После 29 матчей Первой лиги «Акрон» под руководством Заура Тедеева набрал 50 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице.