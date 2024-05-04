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«Кто он такой и что выиграл?» Дмитрий Черышев раскритиковал назначение Илича в «Пари НН»

«Кто он такой и что выиграл?» Дмитрий Черышев раскритиковал назначение Илича в «Пари НН»
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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев отреагировал на назначение сербского специалиста Саши Илича на должность нового главного тренера «Пари НН».

«Кто такой Саша Илич? Что он выиграл, чтобы его приглашали в «Пари НН»? Зачем приглашать человека, который ничего не выиграл? По крайней мере, можно было оставить Антона Хазова до конца чемпионата. Мы приглашаем людей непонятно откуда. Какие у него заслуги, чтобы его пригласить сюда? Я сейчас говорю как нижегородец!

Он работал в Греции, где его команда находится в середине турнирной таблицы на восьмом месте из 16 команд. И мы его приглашаем. На каких основаниях? Кто принимал решение по нему? Ладно, если мы будем говорить о тех людях, которые будут решать серьёзные задачи. Но мы тащим сюда из другой страны человека, который ничего и нигде не добился. У нас своих нет тренеров? Антон Хазов знает команду и как можно разобраться в нынешней обстановке. Он уже приходил и был исполняющим обязанности главного тренера. Приход Илича мне непонятен», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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