«Кто он такой и что выиграл?» Дмитрий Черышев раскритиковал назначение Илича в «Пари НН»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев отреагировал на назначение сербского специалиста Саши Илича на должность нового главного тренера «Пари НН».

«Кто такой Саша Илич? Что он выиграл, чтобы его приглашали в «Пари НН»? Зачем приглашать человека, который ничего не выиграл? По крайней мере, можно было оставить Антона Хазова до конца чемпионата. Мы приглашаем людей непонятно откуда. Какие у него заслуги, чтобы его пригласить сюда? Я сейчас говорю как нижегородец!

Он работал в Греции, где его команда находится в середине турнирной таблицы на восьмом месте из 16 команд. И мы его приглашаем. На каких основаниях? Кто принимал решение по нему? Ладно, если мы будем говорить о тех людях, которые будут решать серьёзные задачи. Но мы тащим сюда из другой страны человека, который ничего и нигде не добился. У нас своих нет тренеров? Антон Хазов знает команду и как можно разобраться в нынешней обстановке. Он уже приходил и был исполняющим обязанности главного тренера. Приход Илича мне непонятен», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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