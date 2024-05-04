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Стали известны имена трёх основных кандидатов на пост нового тренера «Баварии»

Стали известны имена трёх основных кандидатов на пост нового тренера «Баварии»
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На текущий момент спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ищет нового тренера мюнхенского клуба среди трёх кандидатов: Хулена Лопетеги, находящегося без клуба, Роджера Шмидта, возглавляющего «Бенфику», и Эрика тен Хага — главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Эберль также изучал кандидатуру главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби, однако он заявил о намерении остаться в английском клубе.

Напомним, немецкий специалист Томас Тухель, возглавляющий «Баварию» на текущий момент, покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Ранее в СМИ появились слухи, что при определённых обстоятельствах Тухель может остаться в «Баварии».

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