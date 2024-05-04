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«Арсенал» — «Борнмут»: текстовая онлайн-трансляция матча 36-го тура АПЛ начнётся в 14:30

«Арсенал» — «Борнмут»: текстовая онлайн-трансляция матча 36-го тура АПЛ начнётся в 14:30
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Сегодня, 4 мая, состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Борнмут». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Дэвид Кут. Матч начнётся в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 36-й тур
04 мая 2024, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Борнмут
Борнмут
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 35 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 80 очков и занимает первое место. После аналогичного количества матчей английской Премьер-лиги «Борнмут» заработал 48 очков и располагается на 10-й строчке.

В нынешнем сезоне английского чемпионата команды ранее встречались в матче 4-го тура. В том противостоянии лондонский клуб разгромил «Борнмут» со счётом 4:0. В составе «Арсенала» голами отметились Букайо Сака, Мартин Эдегор, Кай Хаверц и Бен Уайт.

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