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Чемпионат Испании. 26-й тур. Видео лучших голов: Ракитич, Родриго, Авила

Родриго, ФК «Валенсия»
«Чемпионат»
Фото: Jose Miguel Fernandez/NurPhoto via Getty Images
5 лучших голов 26-го тура чемпионата Испании
Вы видели, как исполнил Родриго?
Футбол / Испания

В Испании больше голов ждали от «класико», но «Барселона» забила только один мяч, а «Реал» на своём поле и вовсе не отличился. Гол Ракитича получился красивым, но с трудом вошёл в топ-5 в 26-м туре Примеры.

Тренеры «Барселоны» и «Реала» наступили на старые грабли. Солари ошибся сильнее
Вся тактика «класико».

5. Ракитич изящно перекинул мяч через Куртуа

4. Родригес шикарно вошёл в штрафную и отдал голевую на Инуи

3. Два «парашютика»: первый – навес Мелендо, второй – гол Иглесиаса

2. Из-за этого гола Луиса Авилы на 98-й минуте диктор едва не сорвал голос

1. Неплохая комбинация и мощнейший удар Родриго с лёта.

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