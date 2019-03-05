5 лучших голов 26-го тура чемпионата Испании

В Испании больше голов ждали от «класико», но «Барселона» забила только один мяч, а «Реал» на своём поле и вовсе не отличился. Гол Ракитича получился красивым, но с трудом вошёл в топ-5 в 26-м туре Примеры.
Тренеры «Барселоны» и «Реала» наступили на старые грабли. Солари ошибся сильнее
Вся тактика «класико».
5. Ракитич изящно перекинул мяч через Куртуа
4. Родригес шикарно вошёл в штрафную и отдал голевую на Инуи
3. Два «парашютика»: первый – навес Мелендо, второй – гол Иглесиаса
2. Из-за этого гола Луиса Авилы на 98-й минуте диктор едва не сорвал голос
1. Неплохая комбинация и мощнейший удар Родриго с лёта.