Тренеры «Барселоны» и «Реала» наступили на старые грабли. Солари ошибся сильнее

«Барселона» выиграла второе «класико» на «Бернабеу» за неделю. Правда, если в первом матче каталонцы не наиграли даже на победу (и тем более на разгром), то вчера оказались сильнее «Реала». Всё дело в том, что Солари допустил слишком много старых ошибок, не компенсировав их другими идеями; Вальверде тоже был не идеален, но всё-таки не провалился так сильно.

Ошибки Солари: быстрый отказ от высокого прессинга и Бэйл в составе

«Реал» хорошо прессингует: «бланкос» классно давили и «Аякс» в Лиге чемпионов, и «Барсу» в двух предыдущих встречах. Свои лучшие моменты, в том числе в этом матче, «Реал» создавал не в позиционных атаках, а на

Высокий прессинг «Реала» с жёсткими персональными ориентировками в центре практически не даёт соперникам вариантов для продвижения мяча через низ, а в длинных передачах «Барселона» не сильна. Высокий прессинг заставил «Барселону» дважды потерять мяч в попытках начать атаку, а также посадил Бускетса на жёлтую и подарил Бэйлу опасный штрафной – всё это в первые полторы минуты игры.

Если учесть, что мадридцы преследуют каталонцев в чемпионской гонке, становится вдвойне непонятно, почему «Реал» выключил высокий прессинг настолько рано (уже на шестой минуте игры), практически не реагируя даже на передачи «Барселоны» назад, защитникам и вратарю. С шестой минуты и до гола гостей команда Солари лишь трижды пыталась придушить соперника при розыгрыше «Барсы» от ворот, и все разы садилась глубже, как только хоть что-то в прессинге не получалось (что не означало разбитый прессинг).

«Барселона» — машина контратак. Неожиданно, да Никакого доминирования. Выигрывать можно и по-другому.

Втройне непонятно сочетание «встречать «Барсу» в середине поля» и «выпустить Бэйла в старте». Если в предыдущих матчах только левый фланг был уязвимым (об этом – позже), то с выходом Гарета Солари гарантировал себе провалы сразу на двух краях поля. Валлиец практически не помогал Карвахалю на фланге, постоянно застревая выше; играть один в один против Дембеле – не самая приятная задача, а испанец часто сталкивался с ситуациями 1v2, где вместе с Усманом его фланг разрывал Альба. Из-за среднего блока «Реала» создавать подобные ситуации было просто: Бэйл не садился достаточно глубоко, чтобы всегда контролировать Альбу, и в это же время хозяева не заставляли Жорди и остальных каталонцев оставаться рядом со своими воротами из-за высокого давления.

Самые опасные моменты «Барселоны» пришли справа, но левый фланг «Реала» тоже постоянно трещал по швам – через него гости атаковали в 38% случаев. Бэйл, в отличие от Винисиуса, никак не компенсировал свои недоработки: он сделал меньше всех передач, один раз удачно обвёл соперника и нанёс всего один удар – со штрафного на второй минуте. Похожая история случилась в осеннем «класико» на «Камп Ноу», когда «Реалом» еще руководил Лопетеги: он тоже выпустил Бэйла, тоже использовал средний блок – в итоге получил уничтоженный фланг и 1:5.

«Барселона» эксплуатировала и правый фланг «Реала». Конечно, Винисиус сейчас – один из лучших в «Реале», и глупо не выпускать его, боясь уничтожения своего левого края. Однако Солари снова не смог хотя бы замаскировать проблемный фланг: оттуда пришли два явных момента «Барселоны» (второй стал голевым) и ещё пара опасных эпизодов. Бразилец просто плохо обороняется, хотя в этом матче он всё равно защищался лучше Бэйла.

При владении мячом схема «Барсы» была похожа на 4-3-3: Ракитич большую часть времени играл как центральный полузащитник, а не как вингер. Как и в прошлом матче, благодаря такой расстановке гости зачастую получали преимущество 3v2 в центре поля. Месси же чаще всего располагался в правом полуфланге, где он одновременно и давил на зону Регилона-Винисиуса, и вызывал у Каземиро вилку решений: контролировать Лео или опорную зону. Чаще всего бразилец выбирал второй вариант.

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Периодически Месси смещался к своей полузащите – тогда у «Барселоны» либо появлялось преимущество в центре 4v2 или 4v3, либо Ракитич уходил в полуфланг вместо Месси и запутывал соперника. Так был забит единственный гол: Месси опустился глубже, получил мяч, протащил его буквально пару метров мимо Крооса и отдал Ракитичу. На хорвата вынужден был вырваться Рамос; Ракитич отдал передачу Роберто, ворвался в оставленную Рамосом зону и вышел один на один.

Ни Бэйл, ни Винисиус не могли помочь своей команде с установлением равенства в центре поля: в таком случае Карвахаль или Регилон оставались в одиночестве как минимум против одного игрока «Барселоны», а то и двух (опять же, справа Карвахаль постоянно играл против Дембеле и Альбы).

Ошибки Вальверде: 4-4-2 в линию и отсутствие противодействия Винисиусу

Тренер «Барселоны» второй матч подряд предпочитает схему 4-4-2 без мяча. С одной стороны, эта расстановка хотя бы позволяет иметь 2v2 на фланге против Регилона и Винисиуса (потому что Месси не будет отрабатывать по флангу всю игру), с другой – «Реал» имел возможности находить разрывы между линиями, а вскрывать фланг всё равно удавалось благодаря умному движению Бензема.

В основном передачи между линией полузащиты и обороны «Барселоны» проходили в первом тайме – пока гости не сели на свою треть окончательно. «Реал» мог вскрыть вторую линию «Барсы» передачами либо после перевода с фланга в полуфланг, а затем – в центр, как на первом примере, либо благодаря Артуру и особенно Бускетсу, которые в попытках оказать давление застревали в полупозициях.

Из подобных ситуаций «Реал» получил несколько потенциально опасных атак, но довести их до ума не удалось, а постоянно выцеливать эту слабость «Барселоны» не получалось – команда Солари не так хорошо атакует через центр.

А вот через левый фланг «Реал» атакует отлично. Вальверде который матч подряд мучается с решением проблемы Винисиуса, который разрывает правый край «Барсы». Сочетание Ракитича и Роберто справа не позволило бразильцу сделать голевое действие или хотя бы получить явный момент, но он всё равно нанес 5 ударов из штрафной, которые приходилось постоянно блокировать, и несколько раз опасно обострял в штрафную.

Помимо 5 ударов Винисиуса из штрафной (обведены белым овалом), бразилец сделал ещё две обводки и отдал три ключевые передачи – неплохо для тинейджера, против которого играли Ракитич и Роберто с подстраховкой от Пике. Не стоит забывать, что в первом тайме поддержки от крайнего защитника Винисиус почти не получал: в эти 45 минут Регилон сделал всего 3 передачи из трети поля «Барселоны».

Вальверде был близок к тому, чтобы сдержать, Винисиуса, но в дело вступил умница Бензема. Пике периодически уходил за Джуниором в полуфланг или даже фланг, так как Жерар должен был играть по Винисиусу в двух ситуациях: когда Роберто оказался отыгран, либо когда бразилец уходил в полуфланг. Бензема читал такие ситуации и классно врывался в зону между Лангле и Пике.

Пике вообще пришлось очень много и интенсивно работать: судя по Instat, испанец 14 раз возвращал владение своей команде. Такая же цифра и у Лангле, но чисто визуально его работа была проще – «Реал» слабо напрягал правую половину поля. Впрочем, забывать про француза тоже нельзя – он заблокировал четыре опаснейших выстрела хозяев.

«Барселона» комфортно чувствовала себя против попыток «Реала» навалиться

Вальверде не придерживается жёсткой философии, поэтому его «Барселона» может сесть в низкий блок на 20 минут, предпочитая контратаки. Кому-то это может не нравиться, но, так или иначе, с выходом Видаля на замену гости стали встречать позиционные атаки хозяев только на своей трети – и это сработало: с 70-й по 90-ю минуту «Реал» нанёс всего 4 удара, лишь 1 – из штрафной, и тот после углового.

При этом «Барселона» не дарила владение «Реалу»: даже после выхода Иско на 74-й минуте «бланкос» владели мячом лишь 54% от оставшегося времени – «Барселоне» ничего не мешало контратаковать или просто спокойно перекатывать мяч.

Проблема Солари была в том, что его команда давила слишком предсказуемо. «Реал» практически всё время пытался доставить мяч в левый фланг и полуфланг: на этой части поля пытались комбинировать Иско, Регилон и Винисиус, сюда же периодически подключались Бензема и Асенсио. Если мяч оказывался в правой половине поля, то следовал либо кросс в штрафную, либо его перевод налево через центр.

«Реалу» пару раз удалось создать вроде как благоприятные условия для атаки через левый фланг, но очень классно отыграл Видаль. Чилиец сделал 5 крутых отборов, потому что читал все ситуации: на скриншоте внизу, например, «Реал» имел 3v3 в полуфланге и свободного Винисиуса у бровки, но Видаль резко и своевременно выскочил на Иско и отобрал мяч в момент, когда испанец уже собирался отдать пас бразильцу.

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Солари рулил «Реалом» в трех «класико», но лишь в одном из них мадридцы были заметно лучше «Барселоны» – забавно, что тот матч закончился со счетом 0:3. Но если Вальверде пытался добавлять хотя бы по одной детали к игре своей команды, то Солари все три матча предлагал сопернику одно и то же в лучшем случае, а в худшем – как вчера – ещё и облегчал задачу «Барсе».