Олл-ин, а не революция. Мюллер, Хуммельс и Боатенг покинули сборную Германии

Из стартового состава, изначально определённого Йоахимом Лёвом на финальный матч чемпионата мира-2014 с Аргентиной (там планировался Сами Хедира, но он получил повреждение на разминке), в сборной Германии не осталось почти никого. Сегодня Лёв объявил о прощании со сборной Мюллера, Хуммельса и Боатенга; сразу после чемпионата мира двери в сборную закрылись для Хедиры; Лам, Клозе и Швайнштайгер давно закончили с футболом; Озил ушёл из манншафт со скандалом, а Хёведес едва ли может рассчитывать на вызов из «Локомотива». Остаются только Мануэль Нойер и Тони Кроос — и то, оба по ходу нынешнего сезона подвергались критике.

«2019 год станет новым стартом для сборной. Сейчас важно определиться с курсом на будущее. Молодые игроки должны брать на себя ответственность, мы хотим показать наше новое лицо», — объяснил решение Лёв. Чуть более пяти лет прошло с момента, когда сборная Германии выиграла чемпионат мира, и теперь всё нужно начинать с нуля.

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Со спортивной точки зрения решение Йоги нельзя назвать революционным. Да, сборная Германии лишается опыта двух с половиной сотен матчей в международном футболе, какой есть у Мюллера, Хуммельса и Боатенга. Да, каждому из них не больше 30 лет и за национальную команду можно играть ещё долго. Но во-первых, к каждому из трёх футболистов возникают вопросы по игре в последний год. Во-вторых, сомнительна их мотивация: после победы в Бразилии случился провал в России, но нужного отклика в Лиге наций не последовало. И в-третьих: это сигнал для поколения Z, футболистов, родившихся после 1995 года. Пока они не выходили на ведущие роли и более того — спад немецкого клубного футбола в последние пару лет не раз ставил под сомнение способность этого поколения совершить прорыв.

С этой точки зрения решение Лёва идеально. Оно открывает голодной молодёжи дорогу и частично реабилитирует этих парней в глазах сомневающейся общественности — это раз. И два: это решение открывает широкую дискуссию о том, действительно ли всё правильно делается в Германии в том, что касается подготовки футболистов. После ЧМ-2014 страна жила в странной дихотомии: с одной стороны, победа в Бразилии воспринималась, как доказательство исключительной правильности немецкого подхода, с другой стороны — новое поколение талантов подвергалось критике, а клубы всё чаще обращали внимание на английскую молодёжь.

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Бывший главный тренер сборной Германии Берти Фогтс считает, что Лёву просто не хватит кандидатов, чтобы адекватно заменить Мюллера, Хуммельса и Боатенга: «Между молодыми талантами и поколением чемпионов мира образовалась вызывающая беспокойство дыра». Скептицизм будет расти вместе с интересом к новой сборной Германии, но это никогда не пугало её тренера — достаточно вспомнить, что 15 лет назад он приходил он на работу, где необходимо было всё разрушить и построить новую команду. Эту задачу Лёв ставит перед собой не в первый раз.

Единственная действительно стоящая упоминания странность в решении Йоги заключается в том, какой момент он выбрал для этого. Немецкие журналисты отмечают, что для Лёва свойственно принимать решительные меры после нерешительного молчания — всякое такое решение, даже самое обоснованное, в любом случае будет восприниматься, как попытка избавиться от стариков. Так, например, выглядит соревнование, заявленное бундестренером между Нойером и Марком-Андре тер Штегеном: оно выглядело бы логичным, когда у Ману действительно были проблемы, но тогда Лёв промолчал. А теперь начал допускать, что 2019-й станет полем битвы двух лучших немецких вратарей.



Сомнение в том, не является ли радикальное решение расправой с ветеранами, будет усиливать давление на тренера. Ни разу за 13 лет во главе сборной Йоахим Лёв не шёл олл-ин — теперь эта ставка сделана.