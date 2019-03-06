«Зенит» не дал за него 10 млн, теперь он стоит 40! Кто забил два гола «Реалу»

После двух голов Хакима Зиеша в ворота «Реала» в двух матчах 1/8 финала Лиги чемпионов весь мир точно запомнит полузащитника «Аякса». Специалистам этот 25-летний марокканец известен давно, да и внимательно следящие за европейским футболом болельщики тоже хорошо его знают. Всё-таки в мае 2017-го Зиеш играл с командой из Амстердама в финале Лиги Европы, а в прошлом году выступал в составе сборной Марокко на чемпионате мира в России.

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Лучший момент для покупки Зиеша на трансферном рынке был летом 2016-го. Уже к тому времени он выглядел сформировавшимся футболистом. За два сезона в «Твенте» атакующий полузащитник наколотил 30 мячей и сделал почти столько же голевых передач в 66 матчах Эредивизии. Его технический уровень, понимание игры впечатляли в такой же степени, как и статистика результативных действий. Зиеш, как правило, играл в центре поля, на фланге – реже. Тогда «Твенте» испытывал серьёзные финансовые проблемы, поэтому руководители клуба не отказывались идти на какие-то компромиссы в ходе переговоров. В результате марокканца продали в «Аякс» за 11 млн евро. Для сравнения Квинси Промес ушёл двумя годами ранее из «Твенте» в «Спартак» за 11,5 млн (по данным Transfermarkt).

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Естественно, за Зиешем следили и за пределами Нидерландов. Одним из реальных претендентов на его приобретение летом 2016-го называли «Зенит». Голландские СМИ сообщали, что петербургский клуб, искавший тогда замену Халку, предложил за марокканца 7 млн евро. Конечно, если бы в «Зените» были на сто процентов уверены в необходимости покупки Хакима, то заплатили бы 10 млн, которые, как утверждалось, просили в начале переговоров боссы «Твенте». Но Мирчу Луческу и зенитовских селекционеров, по всей видимости, смущало то же, что и скаутов из топ-5 европейских чемпионатов.

Говорили, что у Зиеша слишком сложный характер, им тяжело управлять. Кроме того, существовали сомнения в способности Хакима работать на команду, ведь игра «Твенте» строилась вокруг него. Ещё когда воспитанник «Херенвена» переезжал в Энсхеде, он разгневал своим выбором директора «Фейеноорда» Мартина ван Геела. «Мы предлагали ему более выгодные условия. На встрече тренер заверил Зиеша, что у него не будет проблем с попаданием в состав. Но конкуренция очень важна для нас. Если игрок не готов бороться за место в основе, не стоит и начинать», – заявил ван Геел. Тем не менее Хаким оказался прав. Кто знает, как сложилась бы судьба ещё «сырого» молодого футболиста в «Фейеноорде»?

А вот «Аякс» и созревший Зиеш подошли друг другу идеально. Характер вовсе не помешал Хакиму заиграть. Главный тренер Петер Бош, возглавляющий сейчас «Байер», сделал новичка важным игроком основы. В той самой Лиге Европы, где голландцы как следует пошумели и уступили только в финале «Манчестер Юнайтед» (0:2), марокканец отметился, к примеру, тремя голевыми передачами в первом полуфинале с «Лионом». Вообще, мало кто умеет так доставить мяч партнёру, как Зиеш. Два сезона подряд Хаким становился в «Аяксе» лучшим ассистентом Эредивизии. Более того, в 2018-м его признали футболистом года в Нидерландах.

Марокканцу пора делать следующий шаг в карьере – перебираться в большой европейский клуб из топ-5 лиг. Тем более у нынешнего главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага он доказывает ещё и свою универсальность, действуя и справа, и где угодно. Отдаёт, бьёт, обыгрывает: всё что хотите! Желающие выкупить Зиеша были. В июле амстердамский клуб, казалось, окончательно договорился с «Ромой» о трансфере за 30 млн евро, однако в последний момент спортивный директор римлян Мончи отказался от сделки. Теперь, когда «Рома» выдаёт совсем не выдающийся сезон, болельщики припоминают Мончи все трансферы. В том числе решение взять «вечно травмированного» Хавьера Пасторе вместо бриллианта по имени Хаким.

Действительно странная история. Даже тен Хаг успел сообщить о подписании контракта игрока с новым клубом. «В первую очередь мне будет недоставать его как человека, – признался главный тренер «Аякса». – Он очень хороший парень, с которым приятно работать. Конечно, и как игрока тоже будет его не хватать. Понимаю, футболист его уровня не хочет оставаться в Эредивизии. Так как он был здесь лучшим, не сомневаюсь, что у него получится за границей». Теперь тен Хаг больше всех счастлив из-за срыва трансфера марокканца в «Рому».

На сегодняшний день Transfermarkt оценивает Зиеша в 35 млн евро. Отличное выступление «Аякса» в Лиге чемпионов, украшенное победой в плей-офф над «Реалом», наверняка увеличит цену на Хакима. Значит, меньше чем за 40-45 млн из Амстердама его не вытащить.