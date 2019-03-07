Азмун делает сильнее команду, за которую играет. Но только в определённых рамках

В том, что Сердар Азмун так быстро стал одним из важных футболистов «Зенита», нет никакой неожиданности — система игры подобрана так, чтобы иранец лучшим образом реализовывал свои качества. Для чемпионата России Азмун — уникальный футболист, и важно зафиксировать эту уникальность. Обычно в РПЛ звёзды в нападении заточены на то, чтобы своими индивидуальными действиями тащить команды к победам (Халк, Промес, Кураньи), но Азмун принадлежит к редкому вообще в сегодняшней игре виду футболистов, которые делают сильнее команду и командную игру в нападении. Их голы важны, но гораздо важнее то, как добавляет вся команда вокруг них.

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У Азмуна два таких выдающихся навыка. Первый — уникальная игра в скрестах. Все знают, что иранец легко убежит за спину при длинной передаче, поэтому центральный защитник почти всегда чётко прикреплён к Сердару. Нападающий «Зенита» хорошо чувствует момент, когда появляется коридор для передачи между линий при переходе в атаку, и дёргает своего оппонента. Защитник покидает свою позицию, в свободную зону открывается партнёр Азмуна и двигается в сторону, противоположную движению иранца и его опекуна. Так футболист с мячом получает преимущество, и происходит это чаще всего в центральной зоне.



Важный момент заключается здесь в том, что под это невозможно приспособиться, так как такие эпизоды зависят не только от игры Азмуна, но и от действий его партнёра. Следовательно, предугадать ход атаки команды, за которую играет Сердар, становится сложно — это хорошее оружие против традиционной командной обороны РПЛ. Благодаря тому, что второй нападающий смещается в другую зону, принимающий мяч полузащитник (обычно инсайд) либо имеет чистое свободное пространство, либо создаёт ситуацию, при которой на одном участке поля у его команды перевес — 3v2. Все полагали, что в паре Азмун — Дзюба ниже и шире будет играть именно иранец, но получается наоборот — и получается хорошо. Дзюба временами уходит даже во фланговые зоны, стягивая на себя защитника с подстраховкой — это ещё больше расчищает зону перед штрафной.

Второй важный навык Азмуна — умение сделать шаг назад. В баскетболе этот элемент в последние годы стал благодаря суперзвезде Джеймсу Хардену культовым — суть в том, что при резком отступлении соперник, по психологической предустановке уверенный, что ты будешь идти только вперёд, на мгновение совершенно вырубается. И этого достаточно, чтобы иметь комфортную позицию для манёвра. Азмун делает это не только в штрафной (гол в первом туре «Краснодару» — идеальный пример того, как нужно отваливаться от защитника), но и перед ней, пропуская мяч на партнёра или открываясь чуть глубже. Такое действие при точной передаче практически всегда создаёт опасный момент — и опять же, приспособиться к такой манере игры крайне сложно.

Оба этих манёвра позволяют команде вокруг иранца а) стать креативнее в атаке; б) за счёт пространства перед штрафной создавать больше опасностей через центральную зону. В 12-м и 13-м туре Азмун не выходил на поле, и вот цифры: дважды подряд «Рубин» стал худшим по количеству обводок и провёл на девять атак через центральную зону меньше ожидаемого. При Азмуне на поле «Рубин» стабильно совершал больше обводок и не допустил ни одного матча, где не было бы ударов после атак через центр (а такое бывало в этом сезоне даже у «Спартака»).

Теперь уже бывший тренер «Рубина» Виталий Кафанов отмечал, что игра ускоряется с Азмуном, задействованным на поле по максимуму. Это — результат той не самой заметной работы, которую иранец проделывает почти в каждой атаке. С уходом Паредеса у «Зенита» нет чистого плеймейкера, поэтому за создание остроты вполне могут отвечать действия Азмуна, которому для этого даже необязательно касаться мяча.



Единственная проблема, с которой сталкивается «Зенит» при Азмуне на поле, описана в первом предложении этого текста. Сердар становится совершенно топовым для РПЛ футболистом только в тех случаях, когда его команда играет в два чистых нападающих. «Зенит» сейчас использует 4-4-2, у Бердыева с Азмуном всегда было 5-3-2, и тот же Кафанов подтверждает: «Ему легче играть, когда с ним второй нападающий». Это происходит как раз потому что второй нападающий помогает растягивать оборону соперника, что позволяет иранцу или вскрыть ситуацию скрестом с одним из полузащитников, или нырнуть защитнику за спину, оставшись против него один в один.

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Таким парадоксальным образом Азмун, находясь на поле, с одной стороны создаёт для команды больше опций в матче для дополнительного паса перед штрафной или удара из штрафной, но с другой — почти лишает плана Б, при котором ему есть место на поле. Пока «Зенит» это устраивает — команда справляется и без запасного варианта.