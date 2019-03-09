«Спартак» не забьёт «Динамо». Прогнозы на 19-й тур РПЛ

А вот «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА должны выиграть свои матчи.

Очередной тур нашего конкурса снова выдался не слишком результативным.

Денис Шкуренко из Нижнего Новогорода угадал счета матчей «Урал» — «Зенит» и «Спартак» — «Краснодар», набрав 10 очков.

Валерий Рейнгольд угадал разницу в матчах «Локомотив» – «Крылья Советов» и «Енисей» – «Ростов».

Игорь Брагин предсказал разницу в играх «Урал» — «Зенит» и «Локомотив» — «Крылья Советов». Специалисты и журналисты взяли по 6 очков.

Таблица после 17-го тура

Специалисты – 182 очка

Журналисты – 157 очков

Читатели – 148 очков

Правила футбола снова изменились. Какие и зачем Объясняет человек в теме.

Прогноз специалистов

Борис Игнатьев, известный российский тренер:

«Крылья Советов» — «Енисей» — 2:0

«Крылья Советов» играют дома. Уровень команды выше. Готовы к игре физически лучше «Енисея», поэтому победят без проблем.



ЦСКА – «Рубин» — 1:0

«С точки зрения качества игры, ЦСКА слабо провёл последнюю встречу с тульским «Арсеналом». «Рубин» дал отдохнуть в кубковом матче девяти игрокам основного состава. Для них игра с ЦСКА важнее. Но по своим потенциальным возможностям ЦСКА сильнее. Минимальная победа хозяев.



«Ростов» — «Арсенал» — 1:1

«Арсенал» показывает хорошую, качественную игру. В функциональном и физическом плане «Ростов» отлично готов. Он показывает изобретательность в тактике игры. Поэтому команды не смогут выявить победителя.



«Зенит» — «Уфа» — 2:0

«Дома «Зенит» выиграет. Команды разные по стати и целям. Питерцам нужно реабилитироваться перед болельщиками после осечки в Лиге Европы. У «Зенита» есть нужные резервы и ресурсы, чтобы спокойно одержать победу.

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«Динамо» — «Спартак» — 0:0

«Динамо» показало в предыдущем туре хорошую игру против «Уфы». Спартаковцы проиграли в Кубке России «Уралу». Они должны будут восстановить свой статус солидной команды. Но уровень положительных эмоций даст динамовцам преимущество. Думаю, «Спартак» не сможет забить «Динамо». Ставлю на безголевую ничью.



«Анжи» — «Локомотив» — 0:2

«У «Локомотива» есть стремление выйти на прошлогодний уровень. Железнодорожники хотят приблизиться к лидерам. «Анжи» добился выездной победы в предыдущем туре, однако, им будем трудно противостоять команде уровня «Локомотива». Уверенная победа гостей.



«Ахмат» — «Урал» — 1:0

«Урал» в игре со «Спартаком» в Кубке России выглядел хорошо. Но у «Ахмата» было больше времени на восстановление. Думаю, что «Уралу» не хватит физических сил, чтобы одолеть грозненцев.



«Краснодар» — «Оренбург» — 2:0

«Краснодар» — самая играющая команда лиги, хорошо подготовлена. Своё преимущество они воплотят в два забитых мяча.

«Краснодар» и «Валенсия» выдали почти уникальный матч. Были сюжеты на любой вкус Игра поделилась на целых пять отрезков – каждый из них был интересен по своему.

Прогноз читателей

Олег Сухов (Красноярск):

«Крылья Советов» – «Енисей» — 0:1

«Енисей» вернулся из отпуска вполне сильным, чтобы взять очки в Самаре.

ЦСКА – «Рубин» — 2:0

«Армейцы» неожиданно проиграли в минувшем туре, так что будут очень злыми и предельно мотивированными.

«Ростов» – «Арсенал» — 1:1

Тула набрала неплохой ход перед паузой, а вернулась в сезон победой над ЦСКА и ничьей с «Оренбургом», которая вывела команду в полуфинал Кубка. У «Арсенала» было меньше меньше времени на восстановление, но очки у «Ростова» туляки отберут.

«Зенит» – «Уфа» — 2:0

«Зенит», думаю, спокойно справится дома с «Уфой».

«Динамо» – «Спартак» — 1:1

Матч, который пройдёт снова в Химках. «Динамо» обидно, «Динамо» будет биться насмерть.

Пока что отвратительно, Олег Георгиевич. «Спартак» никакой Кононов мимо первого трофея. Глушаков срезает мяч в «свои».

«Анжи» – «Локомотив» — 1:2

Обе команды в последнем туре оставили хорошее впечатление. Но «Локомотив» объективно сильнее и должен побеждать.

«Ахмат» – «Урал» — 1:0

«Урал» после кубкового успеха будет вымотан физически и эмоционально. «Ахмат» выиграет.



«Краснодар» – «Оренбург» — 3:0

«Краснодар» ведёт борьбу за чемпионство, так что терять дома очки в матчах с соперниками уровня «Оренбурга» не имеет право. Хотя может сказаться усталость после еврокубкового матча.

Пришло время похвалить Семака. За то, что наплевал на чужое мнение Футбол команды не стал интереснее и разнообразнее, зато Ракицкий, Барриос и Азмун помогли усовершенствовать имеющийся стиль.

Прогноз журналистов

Антон Третяк, обозреватель «Чемпионата»:

«Крылья Советов» – «Енисей» — 1:0

Когда не очень хорошо представляешь себе силу команд — ставь на минимальную победу хозяев!

ЦСКА – «Рубин» — 2:1

Виктор Гончаренко объяснил своей команде, что играть как в первом туре нельзя. Но лёгкой победы не будет.

«Ростов» – «Арсенал» — 2:1

«Ростов» не выигрывал в последних шести турах. Пора.

«Зенит» – «Уфа» — 1:0

«Зенит» выиграет на классе.

Азмун делает сильнее команду, за которую играет. Но только в определённых рамках Это лучший командный игрок нападения в нашей лиге.

«Динамо» – «Спартак» — 1:2

«Спартак» после кубковой неудачи соберётся и обыграет «Динамо». В противном случае позиции Олега Кононова сильно пошатнутся.

«Анжи» – «Локомотив» — 1:1

«Анжи» последний раз дома проиграл в октябре ЦСКА. Не проиграет и в этот раз.

«Ахмат» – «Урал» — 0:1

Почему бы на волне кубкового успеха «Уралу» не выиграть в Грозном?

«Краснодар» – «Оренбург» — 2:1

«Краснодар» выиграет, но это будет непросто.