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Спортивный директор «Ростова» Рыскин: довольны вложениями в Роналдо

Спортивный директор «Ростова» Рыскин: довольны вложениями в Роналдо
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что в клубе довольны вложениями в нападающего Роналдо.

— Вы довольны вложениями в Роналдо? Президент клуба доволен.
— Если президент доволен, значит, да, — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

Напомним, 23-летний футболист перешёл в «Ростов» из болгарской команды «Левски София» минувшей зимой. За жёлто-синих бразильский игрок атакующей линии провёл 10 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с российским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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