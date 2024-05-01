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Кроос — о своей передаче в матче с «Баварией»: свободное пространство организовал Винисиус

Кроос — о своей передаче в матче с «Баварией»: свободное пространство организовал Винисиус
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о своей передаче в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (2:2), с помощью которой «сливочные» открыли счёт.

«Я видел, что их центральные защитники всегда следуют за Вини, и я знаю, что Вини всегда делает рывки в свободное пространство… Вот почему мы должны отдать ему должное. Вини организовал свободное пространство. А пас был нормальным!» — приводит слова Крооса известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, матч между «Реалом» и «Баварией» состоялся накануне, 30 апреля. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Матч завершился со счётом 2:2. На 24-й минуте счёт в матче открыл вингер «Реала» Винисиус Жуниор. На 53-й минуте счёт сравнял вингер хозяев Лерой Зане. На 57-й минуте нападающий мюнхенского клуба Гарри Кейн вывел свою команду вперёд, забив 11-метровый. На 83-й минуте Винисиус оформил дубль, реализовав пенальти. Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'     1:1 Зане – 53'     2:1 Кейн – 57'     2:2 Винисиус Жуниор – 83'    
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