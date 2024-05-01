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Аббосбек Файзуллаев возвращается в ЦСКА из сборной Узбекистана

Аббосбек Файзуллаев возвращается в ЦСКА из сборной Узбекистана
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Федерация футбола Узбекистана сообщила, что полузащитник Аббосбек Файзуллаев возвращается в расположение московского ЦСКА. Ранее сборная Узбекистана U23 вышла в финал Кубка Азии и завоевала путёвку на Олимпиаду в Париже.

«Наш футболист Аббосбек Файзуллаев, внёсший достойный вклад в исторический результат нашей сборной на Кубке Азии среди игроков до 23 лет, в соответствии с соглашением отправляется в Москву для подготовки к следующим важным матчам.

УФА выражает благодарность клубу ЦСКА за помощь нашему легионеру попасть в сборную для отбора на Олимпиаду», — написано в заявлении Федерации футбола Узбекистана.

Завтра, 2 мая, ЦСКА сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Начало встречи — в 19:15 по московскому времени.

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