Яхимович предложил двух кандидатов на пост тренера «Спартака»

Ветеран «Динамо» Эрик Яхимович признался, что не понимает тягу российских клубов к назначению иностранных специалистов. Яхимович предложил кандидатуры двух российских специалистов для назначения на пост главного тренера московского «Спартака» — Валерия Карпина и Сергея Юрана.

«Я вообще не понимаю, чем Слишкович, Абаскаль лучше российских тренеров? Посмотрите на Семака. Это молодой специалист. У него не было большого опыта работы, когда он принимал «Зенит». Зачем в наши клубы приглашать иностранных тренеров?

Кого назначать в «Спартак»? Можно Карпина взять. Или можно Юрана поставить. Если человек работает в топ-клубе, то у него будут топ-игроки. А он уже будет ставить им игру, налаживать микроклимат, прививать жажду к победе. Тренер должен быть психологом», — приводит слова Яхимовича «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее «Спартак» отправил в отставку испанского тренера Гильермо Абаскаля. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен босниец Владимир Слишкович.