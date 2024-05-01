Луис Энрике высказался о возможном квадрупле «ПСЖ»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о возможном квадрупле команды в текущем сезоне. Напомним, «ПСЖ» уже обеспечил себе чемпионство в Лиге 1 после поражения «Монако» от «Лиона» (2:3) в 31-м туре чемпионата Франции. Команда Луиса Энрике занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 70 очков за 31 матч.

«С тех пор как я здесь, я чувствую поддержку игроков и клуба, мы находимся в процессе совершенствования. И это всё ещё только начало этого проекта. До конца сезона остался один месяц, и мы всё ещё можем выиграть все четыре турнира. Мы должны хорошо справляться со своими эмоциями и не воспринимать давление как угрозу», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Сегодня, 1 мая, «ПСЖ» встретится с дортмундской «Боруссией» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск.