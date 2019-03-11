«Реалу» за 5 минут дважды забили и пробили пенальти. А счёт остался 0:0

На 14 минуте защитник «Реала» Одриосола завалил Плано в штрафной, заработал жёлтую карточку и пенальти. Отличный шанс выйти вперёд, но «Вальядолид» его упустил. Алькарас пробил намного, намного, намного выше ворот.

Неудачное начало матча для «Вальядолида», но дальше всё завертелось по-настоящему. Уже через минуту хозяева отпраздновали гол в ворота Куртуа – но после совещания с видеоассистентом судья Хиль Мансано его отменил.

Прошло три минуты – и «Вальядолид» праздновал гол ещё раз. Снова забил Серхи Гвардиола, снова понадобился VAR, снова у форварда был зафиксирован офсайд.

Счёт 0:0 после того, как команда за пять минут дважды забила и выполнила удар с пенальти. Это само по себе невероятно, но ситуация выглядит ещё более странной, если учесть, что в комнате видеоассистента, с которым советовался судья, никого не было.

Арбитр через микрофон общается с видеоассистентом, но в кабинете с мониторами никого нет. Что это? Есть даже видео: кадры попали в трансляцию, комната действительно была пустой, когда Хиль Мансано советовался насчёт взятия ворот.

В соцсетях шутят, что VAR – лучший игрок «Реала» в этом сезоне.

Через 10 минут «Вальядолид» всё-таки забил так, что причин для отмены гола не было, но быстро пропустил ответный мяч. А во втором тайме мадридцы спокойно дожали своих соперников.