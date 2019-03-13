Очень страшный «Манчестер Сити». «Шальке» получил от него 7 голов

К концу сезона «Манчестер Сити» выходит на предельные мощности. Команда отыграла солидное отставание от «Ливерпуля» и лидирует в чемпионате. Продолжается борьба в Кубке Англии, там «Сити» дошёл до четвертьфинала. Уже выигран Кубок Лиги. Ну и в Лиге чемпионов команда Гвардиолы в первом матче 1/8 с «Шальке» достигла вполне приятного результата — гостевая победа 3:2.

В том, что «Сити» пройдёт дальше сомнений не было, но предположить такой исход, было нереально. Это было жуткое избиение.

35-я минута. Гюндоган мягкий заброс в штрафную сделал, Силва был готов откликнуться на эту передачу, но Брума его завалил — пенальти. И Агуэро исполнил «паненку»! Ферман завалился в угол, а мяч залетел по центру ворот!

38-я минута. Прошёл заброс мяча на правый край штрафной, Стерлинг практически от лицевой линии исполнил пас пяткой исполнил, а Агуэро с острого угла направил мяч между ног Фермана.

42-я минута. Великолепный пас Зинченко вспорол правый край обороны «Шальке», Зане уже внутри чужой штрафной продавил защитника и низом пробил точно в дальний угол ворот. 3:0.

Второй тайм можно было бы не играть. Но его играли.

56-я минута. Великолепный поперечный пас Зане от левого угла штрафной, и Стерлинг в касание мяч переправил в цель.

71-я минута. Зинченко покатил мяч к левому краю штрафной, Зане моментально прострелил в район 11-метровой отметки, а Силва в касание пробил в дальний нижний угол ворот.

78-я минута. Зинченко начал атаку «Сити» пасом в центр на Зане, Лерой обыграл защитника и классной передачей в штрафную вывел Фодена на ворота, Филип обыграл вратаря и отправил мяч в цель.

84-я минута. Жезус в касание пробил с линии штрафной и направил мяч в ближний угол ворот. 7:0!

Вот так вот. Бедный «Ливерпуль», как ему бороться с этим монстром?