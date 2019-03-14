Нойер, ты вратарь, а не защитник. Что ты сделал?!

До 26-й минуты матча «Бавария» – «Ливерпуль» не было не то что голевого момента, а просто опасного. После ничьей 0:0 в первом матче соперники скорее боялись проиграть, нежели стремились выиграть. Тактическая борьба в Мюнхене наверняка увлекла специалистов, но заставляла зевать зрителей у экранов.

И тут Садио Мане забил. Да как забил! После длинной передачи от Вирджила ван Дейка форвард красных за счет феноменального приема мяча ловко оставил в дураках Рафинью, после чего хитрым финтом убрал дороги Мануэля Нойера и послал мяч в сетку.

Очевидная ошибка первого номера «Баварии»! Зачем Нойер поспешил покинуть ворота и побежать на подстраховку Рафиньи? Мануэль забыл, что он на самом деле не либеро, а голкипер? Немец вполне мог остаться на линии и дождаться лучшего момента для того, чтобы парировать возможный удар Мане.

Садио, безусловно, исполнил эпизод гениально. Если кто-то не понимал, почему «Реал» нацелился на сенегальского форварда «Ливерпуля», который не так раскручен как другие цели Мадрида – Эден Азар и Килиан Мбаппе, то одним этим эпизодом Мане всё объяснил. По информации испанских СМИ, стоимость его трансфера может составить 115 млн евро. За Нойера, которого ещё не так давно называли лучшим голкипером мира, сегодня вряд ли столько заплатят даже китайцы.