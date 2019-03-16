Ерёменко возвращается! Первые голы после кокаинового скандала

Кафанов опять в Казани

Всего пару недель, и Виталий Кафанов снова вернулся в Казань. Теперь в роли старшего тренера «Ростова». Если кто-то не в курсе, Кафанов — культовый тренер вратарей «Рубина» и многолетний помощник Бердыева. В Казани он отработал больше десяти лет, и при нём здесь выросла куча голкиперов.

Бабурин и Коновалов — в их числе. Несмотря на уход тренера (причина наверняка в финансах), Бердыев поддержал одно из его последних решений — замену Коновалова на Бабурина в стартовом составе. В целом, Егор оправдал доверие: смотрелся уверенно и выручил своих в эпизоде с опасным ударом Сигурдарсона.

Главный тренер «Ростова» Карпин пропускал матч в Казани из-за дисквалификации, поэтому Кафанов его замещал. Стоял на бровке, неподалёку от своего бывшего босса и думал о том, как его победить. В том же «Ростове» Кафанов когда-то работал вместе с Бердыевым.

Проблемы «Рубина»

Перед игрой гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов радовался, что клуб больше не по уши в долгах. С одной стороны, отличные новости, с другой — не по себе от того, какими силами это далось клубу.

В клубе всего два легионера, и из них только Уремович попадает в стартовый состав (и то из-за травмы Камболова). Клуб растерял всех своих звёзд и лишь каким-то чудом удержал Граната. Полюбуйтесь, кто сейчас сидит на скамейке, на которую не так давно попадали Сонг и Лестьенн.

Реальная конкуренция есть только на позиции вратаря, но и там играет молодёжь. Плюс ко всему на «Рубин» навалилось много других кадровых проблем. Помимо потери Камболова, из-за дисквалификации игру пропустил Башкиров, а юному Сагитову умудрились сломать нос. Свой же — на тренировке.

Попов и Ерёменко начинают приносить пользу

У «Ростова» скамейка в порядке. Настолько, что на ней просиживает свою карьеру Ивелин Попов. Если есть подозрения, что дело в лимите, бросьте — в состав попал казах Зайнутдинов. Попов даже не первый вариант со скамейки. До его выхода Карпин сначала выпустил Шомуродова, а потом Зуева.

Болгарин вышел на поле за 15 минут до конца и поначалу ничем не отметился. Зато с его выходом активизировался Ерёменко, который начал врываться в чужую штрафную и забивать голы.

Первый с передачи Шомуродова, а второй — как раз после отличной подачи Попова! Этот дубль прервал провальную серию «Ростова», в которой уже набралось семь матчей без побед.

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Для Ерёменко эти голы стали первыми после отбытия дисквалификации за употребление сами знаете чего. В последний раз он забивал в 2016-м — в ЛЧ «Байеру», ещё за ЦСКА. К слову, на днях Роману исполнится 32.

Бывшие футболисты «Спартака» шлют большой привет в Москву. А уж если прибавить сюда последние результаты Самедова, привет получится особенно мощным.