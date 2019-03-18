Бешеное дерби выиграл «Интер». В этом матче было всё

Миланское дерби длилось два часа, с учётом всех пауз и остановок, а событий вместило столько, что хватило бы на неделю. «Интер» открыл счёт уже на третьей минуте. Очень классный гол.

До конца тайма счёт дважды мог быть увеличен. Но сначала тот же Весино умудрился промахнуться в пустой угол, когда остался один в центр штрафной. А в концовке тайма Шкриньяр при подаче с углового выиграл воздух и на пару сантиметров промахнулся в дальний угол. Первый тайм, в котором «Интер» был намного активнее, оставил «Милану» неплохие шансы вернуться в игру.

Второй тайм снова начался с быстрого гола. Гости разыграли угловой, Политано навесил в центр штрафной, и там де Врей выпрыгнул выше всех защитников. 2:0 к 50-й минуте – и на самом деле, всё самое интересное только начиналось.

«Милан» сразу же отыграл один гол. Нелогично, без улучшения игры, со стандарта. Но сократил разрыв до всего одного гола, а времени было ещё полно. Это Бакайоко исполнил очень сложный трюк: подача шла на с фланга, а с центра, нанести акцентированный удар было сложно, но француз справился.

Следующие 10 минут прошли с явным преимуществом «Милана». Гаттузо выпустил на поле Кутроне, перейдя на игру с двумя центрфорвардами. Казалось, что «Интер» начинает плыть, но этот отрезок закончился нелогично: пенальти в ворота Доннаруммы. Кастильехо не делал подножку, но забыл убрать ногу, и о неё с готовностью споткнулся Политано, уже когда выходил из штрафной. Пенальти реализовал Мартинес – отрыв снова вырос до двух голов.

«Милан» ответил так же, как и на второй пропущенный гол: заработал стандарт и забил. На этот раз ещё быстрее, через три минуты. Снова угловой, подача, мяч летит в створ ворот, попадает в Дамброзио и отскакивает на ногу Мусаккьо. 2:3, и ещё 20 минут играть.

После этого обе команды завелись. Весино и Сусо получили предупреждения за грубую игру в течение трёх минут. А потом вышедший на замену Конти въехал в опорную ногу Мартинесу так, что аргентинец чуть не перекувыркнулся в воздухе. Арбитр сразу показал прямую красную. Правда, посмотрев видеоповтор, поменял решение – ограничился жёлтой. Конти не нанёс сопернику травму, но такой подкат мог привести к травме, поэтому Спаллетти начал возмущаться на бровке – и уже сам получил красную карточку.

После всех задержек Марко Гуида добавил шесть минут. И «Милан» в добавленное время создал-таки свой супермомент – причём, снова после фланговой подачи. Но удар Кутроне заблокировал Дамброзио. Трудная, нервная победа «Интера» в дерби, которое запомнится надолго.