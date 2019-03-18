Старт нового проекта «Z+» вышел кошмарным. Но его не будут закрывать

Уже сутки после матча «Спартака» и «Зенита» все обсуждают не сам матч и даже не отдельные эпизоды из него. Главная тема для обсуждения – новый проект «Z+», программа о футболе, созданная по заказу клуба сторонней командой. Это реально важно, чтобы в дальнейшем не путать контент от «Зенит ТВ» с тем, что появляется в эфире под логотипом «Z+». Первый выпуск проекта состоялся перед вчерашним матчем. Если не видели – не пытайтесь найти архивную запись. Ее нет. Можете найти отдельные куски эфира, и это будут наиболее жесткие и странные моменты. В основном – с матом.

Хотя главная проблема шоу даже не в мате. Первый выпуск – это очень плохо сделанный продукт. Проблемы с взаимодействием ведущих и редакторской группы, технические косяки. Гости и ведущие, которые, такое чувство, увидели полный сценарий проекта только на площадке. Непонятный и нелогичный выбор участников. Зачем звать Марию Командную ведущей эфира, где надо ругаться матом и жестить. Фразу «Блин, кто это написал», – Мария произносит в прямой эфир. В дальнейшем она еще выложит сториз (сейчас удалена) с фразой «Хочу домой». Вы приглашаете ведущей девушку, которая всю карьеру построила на совершенно иной подаче себя и своих проектов. Если это была попытка играть в шок-контент, то очень слабая и странная. Логично, что в итоге Командная написала об отказе от гонорара и прекращении дальнейшего сотрудничества с проектом «Z+». По итогам выпуска весь основной негатив сконцентрирован именно на ведущей, хотя главный ад творила не она.

Глушаков дал – Глушаков взял. «Спартак» и «Зенит» разошлись миром Красно-белые на глазах Карреры не сумели приблизиться к конкуренту.

История с матом – такая же слабая, как и большинство попыток шокировать зрителя. Вот несколько примеров употребления мата в эфире выпуска «Z+»:

– «В Питере ****** [плохая] погода, это всем прекрасно известно»

– «О чем мы вообще рассуждаем, если для любого, кто видел столицу из самолета, очевидно, что Москва похожа на огромную ##### [вагину]. А Питер – очевидно, похож на *** [член]. Понятно, кто кого **** [имеет]».

– «Это ******» [ужасно]

– «Вы *******» [надоели] приезжать в Питер.

– «Тема, что ты молчишь? Шнур тебя **** [превосходит]!»

Понятно, что в условиях запрета на мат его употребление выглядит провокацией. Понятно, что Сергей Шнуров и Артемий Лебедев матерятся не наиграно, а максимально органично. Но не менее органично оба умеют говорить без мата. Или с минимумом его. Но вместо этого они ругаются в каждом предложении, из чего возникает вопрос: для кого вообще делали этот проект? Руководителям и «Зенита», и «Газпрома» идея с шок-контентом не зайдет (в официальной реакции). Аудитории с детьми тоже (опять же – в официальной реакции). Остается сегмент совершеннолетних мужчин (официально!), работать на который слишком мелко для проекта футбольного клуба. Такие темы должны добавлять новую аудиторию, а не отталкивать старую. Видео о том, как Дзюба в костюме сумоиста бегает за мячом удобно, легко и приятно раскидывать по всем социальным сетям. В каком контексте и с кем надо делиться тем, что Шнуров сравнивает Москву с ******, а Питер с **** – совершенно непонятно.

То есть, главная претензия не том, что есть мат. А в общей слабости посыла, когда этот мат используется. Местами контент от «Z+» был вполне неплох – хотя бы на уровне задумок. Например, короткий ролик сравнения Зе Луиша и Антона Заболотного – качественная самоирония. Тактический разбор как задумка – отлично.

Но сам факт бесплатной трансляции футбола кажется странным, поскольку нарушает цепочку, в которой «Матч ТВ» зарабатывает на трансляциях, платит деньги РПЛ, а лига распределяет их между клубами. Оставляя «Матч ТВ» без части дохода, «Зенит» снижает шансы на то, что в дальнейшем РПЛ будет получать за ТВ-права больше и отчислять эти деньги в том числе «Зениту». То есть, «Z+» – странный проект еще и с коммерческой точки зрения. Мало того, что он требует затрат на свое производство. Его важнейшая часть, трансляции, лишают клуб потенциальной прибыли.

«Как можно назначать арбитра, который получил «неуд» за первый матч?!» О чём говорили после матча «Спартак» — «Зенит» Олег Кононов и Сергей Семак.

Для «Чемпионата» свои комментарии по «Z+» дал президент-генеральный директор «Зенита» Александр Медведев:

– Поделитесь лично вашими эмоциями от выпуска?

– Там было много разных эпизодов, выпуск достаточно длинный.

– Было ли согласовано использование мата?

– Как такое можно было согласовать заранее? Прописать красным в сценарии «Идет матерная вставка»? Говорят же, что мы матом не ругаемся, мы матом разговариваем. И часто вопрос в обоснованности использования мата. Как и в случае другой проблемы: англицизмов. Их сейчас огромное количество в нашем языке стало, от них надо избавляться. Что касается мата: есть общие правила поведения, скажем так, за столом. И нарушать их нежелательно. Просто я не буду сейчас выступать образцом ханжества и лицемерия.

– Вас мат в эфире смутил?

– Я все-таки предлагаю быть честными с самими собой: нецензурная лексика употребляется, и в том числе ее проявления есть в интернете. Посмотрите, сколько набирают самые популярные выпуски батлов на ютубе – огромные цифры. И при этом ненормативной лексики там намного больше, но это не вызывало вопросов. У нас тоже был батл: двух городов.

– Но все же: допустимо ли это в эфире?

– У нас был экспериментальный выпуск. Здесь, как в кулинарии: если самое вкусное блюдо пересолить или переперчить, его вкус не почувствует никто, включая готовившего его повара. Здесь можно сказать, что переперчили даже не зеленым перцем, а красным.



Да, в определенный момент гости, которые были в студии, позволили себе выражения, без которых можно обойтись. Как в фильме: «Пьянящий воздух свободы сыграл с профессором Плейшнером злую шутку». Но тот, кто стал участником этой злой шутки… У нас в клубе много работы, траву надо стричь регулярно. Есть, чем занять участников, опьяненных воздухом свободы.



Что касается Шнурова, то странно, что вас удивляет подобная речь в его исполнении. Наверняка вы знакомы с репертуаром его творчества, были на его концертах. То же касается Артемия Лебедева: в своем блоге он часто использует ненормативную лексику.

– Проект будет продолжен?

– Конечно, проект будет продолжен, я не вижу повода его закрывать. Думаю, что определенные моменты будут пересмотрены. По содержанию, по участникам. Например, мы подумаем над повышением возрастного порога для зрителей до 18+ вместо изначально заявленных 16+. Хотя в целом «Зенит» стремится работать со всеми своими болельщиками: перед матчами у нас на стадионе очень много зрителей приходят семьями, мы стараемся для всех создавать варианты интересных активностей.

– Вы планируете опубликовать запись первого эфира?

– Что касается архива первого выпуска, то мы работаем над тем, чтобы выложить определенное резюме того, что в нем было. Включим туда наиболее интересные моменты эфира. Но хочу заранее разочаровать, что там будет много пикания.