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Бельгия — Россия — 3:1, 21 марта 2019, репортаж Дмитрия Егорова

Александр Головин и Артём Дзюба
Дмитрий Егоров
Фото: РИА Новости
Бельгия – реально колхоз. И это беда России
Но глупо стыдиться футбола Черчесова.
Футбол / Евро-2020

Повторюсь, бельгийский футбол – это реальный колхоз. И удивительно, когда жители России считают эту характеристику уничижительной.

Бельгия – футбольный колхоз. Она должна бояться Россию
И пусть Черчесов – «зло», а сборная – «самая слабая».

Для наглядности могу привести пример своего посёлка – это довольно известная подмосковная Барвиха. В начале 90-х на местных полях велось успешное хозяйство: выращивание овощей, злаковых и цветов, а также производство молочных продуктов давало не только рабочие места аборигенам, но и качественный продукт, распространявшийся по Москве.

Да, вокруг нас не так часто гудели самые дорогие автомобили с мигалками, а цена сотки ещё не достигала десятков тысяч долларов, зато эта красивая земля приносила пользу хоть кому-то. И могла бы радовать людей дальше – ведь конкуренция и инвестиции в технологии могли подарить нам сносные сорта сыра, съедобный аналог хамона и собственные приличные помидоры, которые бы заменили этот пресный, розовый продукт, стоящий в наших магазинах сумасшедших денег.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 1-й тур
21 марта 2019, четверг. 22:45 МСК
Бельгия
3 : 1
Россия
1:0 – Тилеманс – 14, 1:1 – Черышев – 16, 2:1 – Азар – 45 (пен), 3:1 – Азар – 88
Удаления: нет – Головин, 90

Но сиюминутная прибыль была важнее. Колхоз разрушили за пару месяцев. Никак не выделявшийся из народа директор вдруг начал ездить с охраной, поля спрятались за пятиметровыми заборами, за которым виднелись дворцы, откуда по трубам текли отходы в лесные озера и так их испоганили, что сегодня уже не очистишь. Причём есть подозрение, что к 2019 году перемещающиеся на машинах с мигалками плантаторы постепенно пришли к тому, что на их роскошных клочках земли становится душно жить.

Похожее происходило и с нашим футболом. Вместо того чтобы искать плодородную почву, подбирать семена, удобрять и медленно выращивать урожай, мы принялись возводить хоромы для элитных людей. И пока они баловались дорогими трансферами и самыми высокими целями в Лиге чемпионов – поля в стране превращались в грязь, оставив нам пресные, но важные помидоры, требующие к себе особого внимания и тех самых сумасшедших денег.

У Черчесова был смелый план. Но класс Азара перевесил
Сборная России проиграла и потеряла Александра Головина.

Так что лучше бы футбольная Россия стала успешным колхозом, а не превратилась в «лакшери вилладж» для группы лиц, иногда формирующейся по предварительному сговору. Такой стиль жизни логично бросил нас в кризис, а импортозамещение провалилось – ведь собственному продукту просто не на чем было расти.

Именно поэтому Черчесову приходится использовать натурализованного Фернандеса, ставить Набабкина в центр обороны и уговаривать вернуться в сборную Жиркова, лучше которого — битого-перебитого – у нас до сих пор нет. И прежде чем стыдиться осторожной тактики или скучного футбола, показанного в матче с лучшей командой мира, лучше честно принять, что при открытой игре мы бы могли получить безнадёжную пятёрку не только в Брюсселе, но и, возможно, от испанцев в Москве.

Черчесов: дайте мне сборную на месяц – и будем играть, как Бельгия
Главный тренер сборной России после игры был спокоен.

Единственное спасение сборной России на сегодня – это формула «биться-бороться», что каждый из игроков честно и самоотверженно делает. И далеко не факт, что в домашнем матче наша команда не возьмёт у идеального и правильного колхоза реванш.

А бельгийской, крестьянской простоте можно только завидовать. Пусть сборная здесь играет на доисторическом стадионе, пусть местные клубы никогда не потратят сотню миллионов на парочку легионеров и не заявят о цели победить в Лиге чемпионов, зато в условиях производственной конкуренции вырастет великолепный продукт, который тут же разойдётся по всему миру, принеся удовольствие производителю. Причём качество урожая, ежегодно собираемого с местных полей, упадет ещё не скоро — это в отсутствии ряда звёзд и доказала раскатавшая Россию молодёжь Мартинеса.

И дай нам бог когда-нибудь с хорошим настроением прийти на футбол, надеть на голову какую-нибудь дурацкую шапку-картошку или костюм Остерикса с Обеликсом, разукрасить лица в цвета национального флага и насладиться тем, что наши колхозники – лучшие в мире.

P.S. Декорации матча в Бельгии местами действительно поражали.

1. Микст-зона, где игроки давали интервью после матча, представляла собой холодный шатер.
2. Болельщикам запрещали проносить сумки, не установив камеры хранения и предлагая спрятать личные вещи в кусты.
3. Стюарды на гостевом секторе местами даже не знали английского.
Но свои замки они точно построят раньше, чем мы изменим свою футбольную почву.

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