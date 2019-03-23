Люксембург победил, украинцы выстояли в Португалии. Главные события евроотбора

Левый пенальти Болгарии

Всё шло к победе гостей, но главный судья Руди Букке за десять минут до конца поставил нелепый пенальти в пользу болгар. К точке подошёл Тодор Неделёв и забил. Проблема в том, что нарушение было совершено сильно «за» штрафной. Нам-то, поколению VAR, такие вещи уже кажутся дикими. В той же игре за Болгарию сыграли Костадинов и Попов. У Карпина Ивелин сидит, а в сборной выходит в старте.

2. Люксембург — больше не карлик

Футбол Люксембурга круто шагает вперёд. В Лиге наций местная сборная громила Сан-Марино и Молдавию, а в Лиге Европы всех удивлял «Дюделанж». Первый матч отбора, и снова победа — литовцам не помог даже гол динамовца Фёдора Черных. А вот так забивали хозяева.

3. Украина не дала забить Роналду

Соседи героически отбивались от атак португальцев. Очень большую роль в этом матче сыграл вратарь Пятов — затащил кучу ударов. Украинцы всё-таки взяли очко, а ещё в их составе дебютировал очередной бразилец Мораэш. Если бы реализовал свой шанс на 85-й минуте – вообще героем был бы. Не забил – защитник помешал.

4. У Стерлинга очередной хет-трик

Рахим проводит потрясающий сезон — сейчас он среди лидеров АПЛ по системе гол+пас. У сборной Англии хороший период, но всё равно 5:0 с Чехией — неожиданный результат. Этот хет-трик для Стерлинга — первый в сборной. Ещё один мяч на себя записал Кейн, а за пять минут до конца в воротах чехов ещё и влетел автогол Каласа. В прошлом году чехи пропускали пять мячей только от России.

5. Франция как обычно

Чемпионы мира ожидаемо грохнули сборную Молдавии. За несколько минут до конца всё шло к неприличному разгрому, но молдаване попытались сохранить всё в рамках приличного за счёт гола Амброса. Разгром в исполнении сборной Франции — отличились даже Жиру и Варан