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Португалия — Украина — 0:0 и другие матчи квалификации Евро-2020

Португалия — Украина — 0:0, Криштиану Роналду
Максим Ерёмин
Фото: Quality Sport Images/Getty Images
Люксембург победил, украинцы выстояли в Португалии. Главные события евроотбора
Коротко о главном.
Футбол / Евро-2020

Левый пенальти Болгарии

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа A. 1-й тур
22 марта 2019, пятница. 20:00 МСК
Болгария
1 : 1
Черногория
0:1 – Мугоша – 50, 1:1 – Неделев – 82 (пен)

Всё шло к победе гостей, но главный судья Руди Букке за десять минут до конца поставил нелепый пенальти в пользу болгар. К точке подошёл Тодор Неделёв и забил. Проблема в том, что нарушение было совершено сильно «за» штрафной. Нам-то, поколению VAR, такие вещи уже кажутся дикими. В той же игре за Болгарию сыграли Костадинов и Попов. У Карпина Ивелин сидит, а в сборной выходит в старте.

2. Люксембург — больше не карлик

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 1-й тур
22 марта 2019, пятница. 22:45 МСК
Люксембург
2 : 1
Литва
0:1 – Черных – 14, 1:1 – Баррейро – 45, 2:1 – Родригес – 55

Футбол Люксембурга круто шагает вперёд. В Лиге наций местная сборная громила Сан-Марино и Молдавию, а в Лиге Европы всех удивлял «Дюделанж». Первый матч отбора, и снова победа — литовцам не помог даже гол динамовца Фёдора Черных. А вот так забивали хозяева.

3. Украина не дала забить Роналду

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 1-й тур
22 марта 2019, пятница. 22:45 МСК
Португалия
0 : 0
Украина

Соседи героически отбивались от атак португальцев. Очень большую роль в этом матче сыграл вратарь Пятов — затащил кучу ударов. Украинцы всё-таки взяли очко, а ещё в их составе дебютировал очередной бразилец Мораэш. Если бы реализовал свой шанс на 85-й минуте – вообще героем был бы. Не забил – защитник помешал.

4. У Стерлинга очередной хет-трик

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа A. 1-й тур
22 марта 2019, пятница. 22:45 МСК
Англия
5 : 0
Чехия
1:0 – Стерлинг – 24, 2:0 – Кейн – 45+2 (пен), 3:0 – Стерлинг – 62, 4:0 – Стерлинг – 68, 5:0 – Калас – 84 (автогол)

Рахим проводит потрясающий сезон — сейчас он среди лидеров АПЛ по системе гол+пас. У сборной Англии хороший период, но всё равно 5:0 с Чехией — неожиданный результат. Этот хет-трик для Стерлинга — первый в сборной. Ещё один мяч на себя записал Кейн, а за пять минут до конца в воротах чехов ещё и влетел автогол Каласа. В прошлом году чехи пропускали пять мячей только от России.

5. Франция как обычно

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 1-й тур
22 марта 2019, пятница. 22:45 МСК
Молдавия
1 : 4
Франция
0:1 – Гризманн – 24, 0:2 – Варан – 27, 0:3 – Жиру – 36, 0:4 – Мбаппе – 87, 1:4 – Амброс – 89

Чемпионы мира ожидаемо грохнули сборную Молдавии. За несколько минут до конца всё шло к неприличному разгрому, но молдаване попытались сохранить всё в рамках приличного за счёт гола Амброса. Разгром в исполнении сборной Франции — отличились даже Жиру и Варан

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