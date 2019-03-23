«Понимаю людей, совершивших суицид». Алекс – о завершении карьеры

За последние десять лет у «Спартака» было две команды, которые вызывали восхищение у болельщиков. Это «Спартак»-2009 (который взял серебряные медали) и «Спартак»-2016/2017 (вы сами прекрасно всё знаете).

У этих команд есть что-то общее, хотя игроков, поигравших и там, и там, всего двое – Евгений Макеев и Джано. Давайте по порядку: обе команды возглавлял бывший игрок, никогда раньше не работавший главным тренером – Карпин и Каррера. Оба максимально харизматичны, оба – отличные мотиваторы, и оба возглавили команду по ходу сезона, но в самом начале чемпионата. Что по бразильцам? В центре поля в 2009 году восхищал Алекс, в чемпионском сезоне – Фернандо. В атаке – Веллитон и Луис Адриано, хотя второй и присоединился к красно-белым лишь по ходу пьесы. Ну и главное – лидер команды, от которого зависит чуть ли не всё. Лучший игрок чемпионата, забивавший не просто важные, но и красивейшие голы. Обожаемый всеми легионер, покоривший сердца болельщиков «Спартака». Алекс Мескини и Квинси Промес.

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Наверное, из всех иностранцев, поигравших за «Спартак», по-настоящему любимы болельщиками трое: Робсон, Алекс и Промес. Один из них вчера официально объявил о завершении карьеры. Футболист так здорово игравший и так неожиданно «Спартак» покинувший. В жизни Алекса и сейчас всё не очень хорошо.

«Было чувство, что видишь только темноту, ничего тебя не радует и не мотивирует»

В интервью ESPN полузащитник рассказывает о тяжёлом внутреннем состоянии: «Мне очень тяжело перестроиться на обычную жизнь после завершения карьеры. Да, мне не на что жаловаться, ведь за время своей карьеры я поиграл во многих замечательных командах. Футбол – очень непростая в эмоциональном плане игра. Последние два года я вне футбола, хотя переговоры были, например, с «Аваи», — рассказывает Мескини.



«Проблемы были в прошлом и в этом году. Это очень тяжело, ты не контролируешь себя. Чувствуешь, что видишь только темноту, и ничего тебя не радует, не мотивирует. Мне даже предлагали сходить к психиатру. Я не предпринимал попыток самоубийства и не хотел этого, но начал понимать, откуда у людей мысли о том, чтобы себя убить. Адаптироваться к новой реальности очень тяжело».

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После «Спартака» Алекс перебрался в «Коринтианс», с которым успел выиграть чемпионат и Кубок Либертадорес. После он успел поиграть в Катаре, вернулся на родину, но перезапустить карьеру не получилось. Сейчас задача поважнее – нужно перезапускать жизнь.

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В «Спартак» Алекс перешёл перед сезоном 2009 года. Ему хватило лишь трёх матчей, чтобы забить первый гол. Естественно, отличился он со штрафного — таких мячей в его спартаковской карьере будет ещё много. А уже в октябре Алекс выводил команду на матч с «Амкаром» с капитанской повязкой и вызывался в сборную Бразилии.



«Конечно, когда мы подписывали с ним контракт, ожидали от него лидерства и на поле, и в раздевалке. Это ожидания болельщиков могли быть менее оптимистичными, но мы знали, кого берём. Что касается лидерства в раздевалке, то доверие и уважение получить проще, если ты показываешь хорошую игру на поле. Игроки сразу воспринимают тебя по-другому», — вспоминает Алекса Валерий Карпин, который в начале сезона был генеральным директором клуба, а позже стал главным тренером команды. Фактически, только при нём Алекс в «Спартаке» и играл.

Кроме красивейших голов, Алекс выделялся и какой-то запредельной для бразильского легионера в России адекватностью. Пока Веллитон ходил по клубам с больной пяткой, а Кариока — по полю с грустным лицом, Алекс ни разу не попал в хоть какой-то, даже маленький, скандальчик. «Дело здесь не в национальности. Есть такие русские ребята, как Веллитон, а есть, как Алекс. Просто у человека такой характер», — рассказывает Карпин. И характер Алекса влюблял в себя не меньше, чем его дальние удары и передачи. Вдумайтесь, на пару с Веллитоном в 2009 году они забили 33 мяча. Есть ли в РПЛ за последние десять лет такая же успешная связка игроков? Вопрос риторический. С этим соглашается и Валерий Георгиевич: «Если смотреть только по статистике, то да, это лучшая связка за последние десять лет».

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Алекс забивал не только шедевры (лучший можете выбрать сами – от закидушек за спину вратарям «Ростова» и «Амкара», до дальних ударов со штрафных в ворота «Алании» и «Спартака» из Нальчика), но и важнейшие мячи в дерби и еврокубках. У Акинфеева с ним вообще особые счёты – красивейший гол со штрафного, издевательский пенальти паненкой… Голы в Лиге Чемпионов и Лиге Европы все тоже прекрасно помнят – фактически, именно Алекс вывел «Спартак» в плей-офф Лиги Европы своим голом в ворота «Жилины», а позже похоронил «Аякс» в 1/8 и в гостях, и дома. Выход в четвертьфинал Лиги Европы и сейчас лучшее, что случалось со «Спартаком» в Европе за последние лет десять, а то и больше.

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В «Спартаке» у Алекса всё было замечательно. Но он вынужден был уйти. «У его жены были проблемы с родами, а летать она не могла. Он сделал выбор в пользу семьи и вернулся в Бразилию», — вспоминает Карпин. Позже Алекс скажет, что Москва стала для него вторым домом, и он рано покинул команду – нужно было что-то выиграть. «Я хотел закончить карьеру в «Спартаке», а затем остаться в клубе в качестве одного из тренеров или директоров. Я много говорил на этот счёт с Карпиным».

Реален ли был этот вариант?

«Мы с Алексом действительно общались много, и не только о футболе. Обсуждали культуру, жизнь в России. Остаться в структуре «Спартака»? Разговоры были, но он ведь уехал, так что обсуждать это было уже бессмысленно», — вспоминает Карпин.



Естественно, мы спросили Валерия Георгиевича и о нынешних проблемах Алекса: «В «Спартаке» такого не было, никаких пессимистических настроений за ним не замечал».

Хотелось бы верить, что и нынешнюю депрессию Алекс преодолеет. А помощь психотерапевта здесь и правда не будет лишней.

Вратарь со сложной судьбой 24 августа мог бы отпраздновать свой 33-й день рождения замечательный немецкий вратарь Роберт Энке, но 10 ноября 2009 года отец 8-месячной дочери покончил жизнь самоубийством.

Возможно, проще пережить трудный период поможет тренерская работа. Правда, пока Алекс открещивается от этого варианта: «Желание когда-нибудь поработать тренером у меня есть. Но эта цена очень высока, тренер испытывает огромное давление. Думаю, я подожду, пока у меня не появятся седые волосы. Может, тогда меня будут уважать чуть больше, и я начну тренировать».



Кто знает, при таком развитии событий, возможно, мы ещё увидим Алекса в «Спартаке».