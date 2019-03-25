«Черышев в сборной – как Месси в «Барсе». Испанцы – о русском герое

Денис Черышев продолжает радовать болельщиков сборной России: в последних 10 матчах он забил 9 голов. Испанское издание AS уверено, что он намного сильнее Головина и Смолова: «Черышева, которого ещё год назад почти не вызывали в сборную, невозможно остановить с июня прошлого года. Трудно поверить, что перед чемпионатом мира в России было немало тех, кто усомнился в вызове игрока, воспитанного в молодёжной академии «Реала». Черышев без сомнения стал лучшим игроком российской команды, оставив позади Головина, Миранчука и Смолова».

Дзюба и Черышев – красавцы. Но лучший – Черчесов Победа над Казахстаном – не подвиг, но почему нельзя просто порадоваться ей?

Болельщики тоже не упустили возможности обсудить выступление Черышева в Казахстане.



«Новости дня. Черышев забил дубль и помог сборной России обыграть Казахстан. Крутой Черри!»

«Денис Черышев — лидер сборной России».

«Черышев в сборной как Месси в «Барсе».

«Прогресс Дениса Черышева с июня прошлого года достоин похвалы. Он пришёл в «Валенсию» после двух посредственных сезонов в «Вильярреале». А сейчас он звезда в своей сборной и показывает хороший уровень в клубе».

«Черышев в сборной нашёл магическое зелье Роналду. Его не остановить».

«Это Черышев. Он хорошо играет, когда носит футболку сборной России. Мне нравится смотреть их матчи. Черышев не перестаёт забивать за сборную».

«Черышев, которого Черчесов сделал после чемпионата мира, удивителен. Он не перестаёт быть лидером своей сборной как на уровне игры, так и в голевых моментах. В матче с Казахстаном он снова это показал: два гола и один ассист».

«Каков этот русский, а? Два гола и ассист. Я один из тех, кто хотел его убить (прошу прощения), но за 7-10 миллионов его так или иначе надо подписывать. Он преодолевает травмы и не сдаётся. Непревзойденное качество и цена за футболиста, который не является игроком основы».

«Черышев в «Валенсии»: аутист. Черышев в сборной: забивает голы».

«Черышев — противоположность Месси. Он очень хорош в сборной, но посредственный игрок в клубе. Это показывает, что есть игроки только для сборной».