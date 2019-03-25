Герой футбола. Как спасти жизнь на поле?

На 23-й минуте матча Грузии со Швейцарией произошёл один из самых эмоциональных эпизодов стартовавшего отбора к Евро-2020. После подачи углового столкнулись головами Джемал Табидзе с Фабианом Шером. И если первый сразу схватился за лицо от боли, то второй лежал без сознания. Через несколько секунд произошло то, что пресса назвала чудесным спасением. Мы же созвонились с главным героем эпизода, игроком сборной Грузии и самарских «Крыльев Советов» Джано.

— Я был ближе всех к эпизоду. Метрах в семи-восьми, — рассказывает он. — Видел столкновение, услышал, что судья назначил штрафной, но вдруг заметил, что швейцарец вообще не двигается. Я тут же подбежал к нему, засунул пальцы в рот и ждал, пока подбегут врачи и проведут все процедуры – перевернут, дадут нашатырь. Вообще, все знают, что, когда человек глотает язык, нужно действовать именно так.

— Сейчас мне все пишут благодарности, даже из Англии (Шер играет за «Ньюкасл». — Прим. ред.) и Швейцарии. В основном по-английски. Я особо на нём не говорю, но «респект», «спасибо», «молодец» — понимаю. Мы играем друг против друга, но однажды можно и самому так лежать, потому что от столкновения никто не застрахован. Приятно, конечно, что кому-то помог, но на самом деле я не совершил чего-то особенного.

Фото можно посмотреть в «твиттере» The Sun.



Джано скромен, но вряд ли в игре других команд кто-то среагировал бы быстрее него – ведь пять лет назад в похожей ситуации оказался другой грузинский футболист. В матче украинских «Динамо» с «Днепром» вратарь Денис Бойко попал коленом в голову Олегу Гусеву. Первым к эпизоду успел игрок днепропетровцев Джаба Канкава и пальцами разжал рот капитану киевлян.

— Я впервые такое увидел, когда Канкава помог Гусеву, — соглашается Джано. – И здесь уже действовал будто на рефлексах. Всё длилось недолго, пока врачи не прибежали. Интересно ещё, что швейцарец нормально встал и продолжил играть, а Табидзе получил сотрясение мозга и даже не полетел в Ирландию.

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Поведение Джано – пример не только для игроков, но и для любого из нас. Впрочем, важно и рассказать о том, какие ошибки он мог совершить. Для этого мы обратились за комментариями к врачу сборной России и ЦСКА Михаилу Бутовскому, долгое время работавшему реаниматологом.

— Во-первых, нужно отдать должное Джано. Действительно можно сказать, что он спас жизнь швейцарцу. Например, если бы Джано не обратил внимание на Шера, судья промедлил, а врачи выбежали на поле с небольшими опозданием, то последствия могли быть страшными. Длительное нахождение в гипоксии и пониженное содержание кислорода в крови может привести как к летальному исходу, так и к тяжёлой инвалидизации – проблемам с памятью, движениями и другими факторами, влияющими на жизнь и несовместимыми с продолжением футбольной карьеры. Поэтому все те добрые слова, которые обращены к Джано, — заслужены.

Во-вторых, Джано принял риск на себя, и всё получилось. Он – герой. Но врач действовал бы в этой ситуации иначе. Так, как бы ни было распространено это мнение, но не нужно лезть пальцами в рот. Они как минимум грязные – можно занести инфекцию. А как максимум — у находящегося без сознания человека в некоторых случаях могут начаться сильные судороги, и силы челюстей хватит, чтобы перекусить пальцы. В этом случае намного хуже станет и спасающему, и спасаемому.

Поэтому если вы вдруг окажетесь в такой ситуации, то нужно в первую очередь проверить, дышит ли человек и послушать, бьётся ли сердце. Если всё в порядке, то нужно перевернуть человека набок, поддерживать голову, слегка бить по щекам и дать нашатырь. Если это не помогает и, скажем так, язык нужно достать, то стоит расположить указательные пальцы по периметру челюсти, а большими упереться во внутреннюю часть подбородка, выдвигая челюсть вперёд. Это поможет безопасно освободить дыхательные пути.

При этом, ещё раз повторюсь, реакция Джано была абсолютно оправдана. Он – молодец.

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P.S. Стоит отметить, что сам Джано не полетит со сборной Грузии на матч с Ирландией. У него небольшое повреждение колена. И в этой ситуации мы все должны пожелать ему скорейшего выздоровления.

P.P.S. Было бы здорово проведение минисеминаров по оказанию первой доврачебной помощи среди футболистов и персонала команд.