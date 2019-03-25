Джано — о травме: ничего серьёзного, колено зажалось, чуть припухло

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Грузии Джано Ананидзе рассказал о своём функциональном состоянии. Ранее стало известно, что хавбек из-за травмы не сыграет в отборочном матче Евро-2020 с командой Ирландии.



«Просто колено зажалось, чуть припухло, и мне решили дать пару дней паузы, чтобы провести процедуры. Через два дня уже игра, так что не было смысла лететь, потому что я всё равно не смог бы помочь. Я сказал врачу, мол, так и так, поговорил с Вайссом – и решили сделать так. Можно сказать, готовлюсь к следующему матчу. Пока бегаю трусцой. Приеду в Самару – будем решать по 29-му. Но ничего серьёзного.

Можно ли сказать, что в «Крыльях» получаете удовольствие от футбола? Конечно. Я играю по 90 минут, а для меня выходить в основе и проводить не по 30 минут — самое важное для меня. Хорошая команда, хороший коллектив. Я очень доволен. Выполняем совместную задачу остаться в Премьер-Лиге. Дальше посмотрим", — сказал Джано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.