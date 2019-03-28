10 игроков с лучшей реализацией в сезоне-2018/19

Мы всегда обращаем внимание на то, сколько голов забил футболист. Но результативность иногда зависит от ошибок соперника, рикошетов – везения и невезения. Чтобы понять, кто находится в лучшей форме в текущем сезоне, сравниваем статистику по ожидаемым голам (xG) с забитыми голами. Те, у кого взятий ворот больше, чем баллов xG, наиболее эффективны. Чтобы уменьшить элемент случайности, мы взяли только игроков, у которых больше 10 забитых голов с начала сезона. Кто превосходит ожидания?

Статистика: 13,57 xG, 17 голов (+3,25)



Сапата – открытие сезона, но во многом это объясняется тем, что он наконец попал к правильному тренеру. Джан Пьеро Гасперини известен двумя вещами: 1) игрой с тремя центральными защитниками при любых условиях; 2) тем, что он умеет по-новому раскрывать игроков. С работоспособным и дисциплинированным, но лишённым яркого таланта Сапатой произошёл как раз такой случай. Гасперини извлекает из него максимум.

Он забил 15 голов с начала зимы, хотя год назад был никому не нужен. Как это? История о том, как важно найти свою команду.

Статистика: 11,22 xG, 15 голов (+3,78)



Польский форвард подвержен травмам, но когда он играет – показывает топовую реализацию моментов. В текущем сезоне у него 15 голов в чемпионате при всего 18 выходах в старте. Он даже не бьёт по воротам чаще всех в «Наполи», уступая по этому показателю Лоренцо Инсинье почти в два раза. Но забивает всё равно больше других.

Статистика: 16,86 xG, 21 гол (+4,14)



Форварду 36 лет, но какая разница? После нескольких сезонов, испорченных личными проблемами, Фабио наконец может сосредоточиться на футболе и играть в своё удовольствие. Результат – больше голов в Серии А, чем у Криштиану Роналду, и лучшая реализация моментов. Роберто Манчини даже вернул его в сборную Италии, и это выглядит логично, ведь в 36 лет Квальярелла проводит лучший сезон в карьере.

Ему почти 36, а он – лучший снайпер в зимней Европе Фабио Кварьярелла невероятный. Он забивает уже в девяти матчах подряд.

Статистика: 6,84 xG, 11 голов (+ 4,16)



Кореец забил меньше всех в нашем рейтинге, но его достоинство не в количестве голов, а в их качестве. Сон забивает чуть ли не в два раза чаще, чем должен, исходя из качества моментов, которые у него были. Мастер забивать в сложных ситуациях.

6. Флориан Товен, «Марсель»

Статистика: 8,80 xG, 13 голов (+ 4,20)



Вингер «Марселя» не только лучший бомбардир, но и лучший ассистент своей команды. Возможно, он немного пересидел в ожидании топ-клуба: Товен стабильно играет на высоком уровне уже третий сезон. Интерес «Баварии» вполне оправдан, а цена, которую «Марсель» хочет за своего лидера, 80 млн евро, по нынешним меркам – не самая высокая. Не исключено, что летом мы наконец увидим его в суперклубе, а пока Товен продолжает тащить проблемный «Марсель».

Статистика: 12,79 xG, 17 голов (+4,21)



Немного неожиданно увидеть здесь не Мбаппе и Неймара, а Кавани, не правда ли? Это можно объяснить: всё-таки на первых двух звёзд, когда они на поле, партнёры по команде играют немного чаще. И по воротам Мбаппе и Неймар бьют чаще. Но Кавани убийственно эффективен: при всего 46 ударах (меньше, чем даже у Ди Марии), забил в Лиге 1 уже 17 голов. Топовая реализация, причём любопытно, что с возрастом она у него становится только лучше. Количество голов относительно xG у него растёт уже третий сезон подряд.

Статистика: 12,72 xG, 17 голов (+4,28)

Интерес мадридского «Реала» — не случайность. Если в прошлом сезоне Мане был работоспособным и полезным игроком атаки, в основном помогая Фирмино и Салаху, то в этом сезоне он сам вышел на первый план. У него столько же голов, сколько у Салаха, но при этом Мане намного реже (почти на 33%) бьёт по воротам, и по xG должен был забить на шесть голов меньше, чем Мохамед. Просто Мане в этом сезоне лучше реализует моменты.

3. Пако Алькасер, «Боруссия Д»

Статистика: 8,14 xG, 14 голов (+5,86)



Забавный факт: из своих 14 голов в Бундеслиге Алькасер 11 забил, выйдя на замену. Идеальный запасной, но не лучший игрок старта. Зато он забивает чаще всех в Европе, в пересчёте на минуты, проведённые на поле. «Боруссию» это устраивает, игрока тоже. А «Барселона», кажется, зря не использовала его в этом качестве.

Алькасер забил 6 голов за 81 минуту. В 18 лет он пережил трагедию Смерть отца изменила его жизнь.

Статистика: 13,03 xG, 19 голов (+5,97)



Сразу два поляка попали в рейтинг, хотя главного форварда сборной Польши, Роберта Левандовского, здесь нет. Пёнтек за полгода ворвался в топ бомбардиров Серии А в Генуе и, перейдя в «Милан» не остановился. Да, он не слишком техничен и не особенно помогает в контроле мяча, но берёт другим. Пёнтек способен забить из ничего – и регулярно это делает. В «Милане» его эффективность даже увеличилась: в «Дженоа» он забил 13 голов после 77 ударов, а после смены клуба – шесть голов после 17 ударов. Невероятная реализация, интересно, как долго она протянется.

Главный уникум европейского сезона. Он забивает в каждом матче «Милан» заплатил за него € 35 миллионов.

Статистика: 21,41 xG, 29 голов (+7,59)



Вряд ли нужно это комментировать, цифры Месси говорят сами за себя. Лучший бомбардир сезона в «Барселоне», Испании и во всех топ-лигах Европы. Ну да, он ещё при этом лучший ассистент тоже: в «Барселоне», Испании и во всех топ-лигах Европы.