Эпоха «пиджака». Атака на Кононова – это беда

Начнём с футбола. По пунктам.

1. В матче с «Ахматом» до удаления Андрея Семёнова «Спартак» играл плохо.

2. Уже не раз отмечалось, что этот подбор исполнителей – не про мелкий пас и позиционные атаки.

Этот «Спартак» не склеить. Кононов не выполнит обещания Отказ от футбола Бескова – шанс спастись.

3. Ещё до старта весенней части сезона флегматичный Кононов выходил из себя после вопросов о слабости Педро Роши и пользе выносов на Зе Луиша. Судя по болезненной реакции, наблюдения оказались близки к истине.

«Станете тренером – навешивайте на Зе Луиша». Кононов против Егорова Разбор интервью тренера «Спартака» — он уверен в команде и ничего не боится.

Но, оценивая нового тренера «Спартака», важно было не опускаться до критического популизма, а стараться объективно разбирать трудности первых месяцев его правления.



Во-первых, он занимал место идола, Массимо Карреры, и в отсутствие других достойных исполнителей, вынужден был вернуть в основу нерукопожатного для фанатов капитана Дениса Глушакова.



Во-вторых, Кононов слишком высоко поднимал планку, рассказывая о стремлении к футболу Бескова. Это было серьёзной ошибкой клуба и тренера, из слабых риторических конструкций которого слишком легко изымалось временное уточнение «в будущем», а толпа приступала к сиюминутному требованию комбинаций, стеночек и забеганий.



В-третьих, из-за раздутой заявки, дисбаланса в финансовом фэйр-плей и разборок руководства с бывшим составом влиявших на клуб агентов, тренер не просто лишался возможности приобрести сильных исполнителей, но и вынужден был расстаться с группой опытных игроков, часть из которых приводило ныне запрещенное окружение Карреры.



На протяжении всего этого времени было понятно, что хуже для «Спартака», чем в последние пару месяцев при Массимо, уже не будет, но самого Кононова скорее всего переломает смутная эпоха «пиджака» — периода целенаправленных атак из теневого футбольного мира и ничем не мотивированной ненависти части болельщиков.

Формула уничижения работала по типичному сценарию. Безусловно лучший спортивный беллетрист Василий Уткин придумал удачную язву про «пиджак». Её подхватывали влиятельные хейтеры вроде Евгения Кафельникова, также для развлечения распространявшего фэйковую информацию о том, что, например, «тренер-тряпка» подсидел Карреру и по требованию руководства всегда будет ставить Глушакова и Комбарова. Сладкая ложь, как обычно, быстро прилипала к языкам народа, требующего упрощенных форм и понятных врагов. В заключительной же стадии по сформировавшимся запросам масс начинала работу машина кликбейта СМИ, легитимизующая враньё или оскорбление как реальный факт.



В новой системе координат Кононов становится «пиджаком», любое слово или действие (как и добрые слова футболистов в его адрес) вызывало раздражение у нетерпимого общества.

«Спартак» должен благодарить Семёнова. Он в одиночку принёс результат Худший по качеству футбола весенний матч для красно-белых завершился удивительной победой.

«Ахмат» — «Спартак»

В качестве наглядного примера сравним матчи «Спартака» в Грозном, прошедшие в ноябре 2016-го и марте 2019 года.



В чемпионском сезоне команда Карреры выиграла 1:0, но хозяева всю игру висели на гостевых воротах, запоров уйму моментов и нанеся на 10 ударов больше. Также после игры представители «Терека» были очень недовольны судьей Виталием Мешковым. Похожие ситуации, правда?

Мифологизируя золотые времена, мы вообще забываем, как «Спартак» побеждал 2,5 года назад. За неделю до Чечни благодаря голу Глушакова на 90-й минуте случился «отскок» от «Амкара». Через неделю после «Терека» было поражение 0:4 от «Крыльев», которое со скрипом закрылось очередным рандомным попаданием Глушакова за 15 минут до конца матча с «Рубином». Следующие имели такие же тонкие материи. Сначала муки с «Анжи», закончившиеся голом Александра Самедова, затем – провал с «Оренбургом» и чудо от Промеса на последней секунде.

Время «неудачников». Кто тащит «Спартак» к титулам «Сервантыч», «Нольтрофеич» и компания побеждают ЦСКА и всех, кто над ними смеялся.

Но если не знавший языка, не имевший собственного штаба и еще ничего не выигравший Каррера на начало 2017 года был наречён гением, то Кононов в 2019-м – «пиджаком», «тряпком», «балаболом» и «приспособленцем». Довольно странная характеристика для тренера, который в условиях организованного хэйта, разваленной конфликтами команде, протестах трибун, дисбалансе в финансовом фэйр-плей, отсутствии нормальных трансферов и постоянной нервотрепке как-никак, но пока спасает для «Спартака» сезон, набрав в РПЛ 17 очков из 21 возможного – больше, чем кто-либо другой за такой же период.

Да, у его «Спартака» ещё нет устоявшейся игры, и тренер просто выбрал пул футболистов, с которыми ему пока везёт с результатом, являющимся заслугой судей, слабых соперников, штанг, а ещё Джикии, Глушакова, Вартапетова, Аиртона, Зе Луиша, водителя автобуса, да и вообще всей кое-как выживающей в тяжелый период команды. Но опять же, как всё это похоже на первые месяцы при Каррере, который, к слову, тоже вылетал из Кубка на ранней стадии. Но один тренер, повторим, был заранее наречен гением (по итогам сезона заслужившим этот титул), а другой – «пиджаком» и «тряпкой».

Хэйт, фейк-ньюс и буллинг – иностранные термины, с большим удовольствием принятые нашим обществом, которому необходимо выпускать пар в период экономического кризиса.



Но согласитесь, будет очень интересно посмотреть на народ, если «Спартак» вдруг обыграет ЦСКА. Что свершится: переворот или безмолвствие?



Узнаем в субботу.