Российские футболисты ломанулись в Беларусь. Этого стоило ожидать

На рубеже февраля и марта 2019 года Российский футбольный союз и Белорусская федерация футбола практически синхронно приняли решения, облегчающие жизнь представителям двух стран на территории Союзного государства. После того как РФС вывел белорусских игроков за рамки существующего лимита на легионеров, исполком АБФФ ввёл симметричную норму в свой регламент.

Первые результаты «взаимозачёта» не заставили себя долго ждать. Вопреки опасениям критически настроенных патриотов, массового нашествия соседей на российские поля не случилось (во всяком случае – пока). Зато в обратном направлении миграционный поток резко увеличился. За одну зиму-2018/19 клубы высшего дивизиона Беларуси приняли на работу 24 гражданина РФ, а их суммарное количество в лиге – 32 человека – впервые за 12 лет превысило украинский контингент (28). Обновлённый лимит к изменению тенденции имеет самое непосредственное отношение.

Представительно легионеров в чемпионате Беларуси в последние 5 лет



2015

Украина – 30

Сербия – 8

Россия – 6



2016

Украина – 33

Россия – 27

Сербия – 8



2017

Украина – 38

Россия – 13

Кот-д’Ивуар, Сербия – по 9



2018

Украина – 31

Россия – 22

Сербия – 17



2019

Россия – 32

Украина – 28

Сербия – 12



По данным transfermarkt.

В попытке защитить отечественного футбольного производителя АБФФ пользуется схожими с российскими методами. Согласно последней редакции регламента, команды высшего дивизиона имеют право выпустить на поле не более пяти иностранцев одновременно. Количество легионеров в заявке не лимитируется, но есть нюанс, финансовый. Регистрация каждого легионера обходится его работодателю в 100 базовых величин, а начиная с седьмого и далее – в 500.



С 1 января 2019 года размер этой базовой величины установлен на уровне 25,5 белорусских рублей (или 780 российских). Таким образом, стандартный «налог на иностранца» в переводе на наши деньги составляет 78400 р., повышенный – 390000. Естественно, что после того, как россияне были уравнены в правах с местными коллегами, скауты и агенты стали охотнее смотреть в сторону соседнего рынка. Выбор квалифицированных кадров в России объективно пошире – в силу размеров страны, численности населения и уровня футбольной инфраструктуры.

Существует ещё один фактор, повысивший привлекательность белорусской лиги в глазах российских спортсменов – тотальное обнищание отечественных клубов. Если в год чемпионата мира в стране буднично испускают дух два клуба, относительно недавно представлявших Россию в Европе (царство небесное «Амкару» с «Кубанью»), нетрудно догадаться, что происходит в низших лигах: повальное безденежье и отсутствие перспектив.



Пока ситуация в российском футболе была более или менее благополучной, даже из ФНЛ толкового игрока было сложно соблазнить Беларусью. От откровенного «шлака» белорусский футбол оберегал фильтр легионерского лимита. Чем меньше денег, тем строже контроль над ними.



С тех пор белорусские клубы не стали богаче – российские (в основной массе) стали беднее. Что и привело к появлению на рынке толп свободных агентов и глобальной переоценке ценностей со стороны наших мастеров мяча. На фоне катаклизмов в ФНЛ с ПФЛ привлекательность белорусской высшей лиги в глазах многих резко повысилась.



В чемпионате Беларуси немного платят (относительно России «жирных» нулевых), но, как правило, исправно. Недаром Беларусь Александра Лукашенко считается образцом стабильности и порядка (негативные коннотации этих понятий в данном случае опустим). 3000 у.е. по меркам главной республиканской лиги – хорошая зарплата, 4000 – очень хорошая. А, допустим, в «Мозыре-БГУ» или минском «Энергетике», только поднявшимся в высшую лигу, и «полторашке» игроки рады.

В ведущих командах – БАТЭ, солигорском «Шахтёре», минском и брестском «Динамо» – условия для игроков и тренеров интереснее, но всё равно несопоставимы с предложениями «топов» РПЛ. Даже с учётом неофициальных надбавок, о которых в Беларуси предпочитают говорить вполголоса, а лучше – помалкивать. Тем не менее «средний класс» российского футбольного общества всё активнее осваивает поляны дружественной страны.



Чемпион России 2016 года Роман Пилипчук подтянул в минское «Динамо» Дьякова, Тигиева и Чочиева – знакомые фамилии, не правда ли? Чемпион страны, БАТЭ, нанял воспитанника «Зенита» Ходжаниязова и взялся реанимировать карьеру младшего Натхо – Амира (того самого, что играл в молодёжке «Барселоны»). «Витебск» и «Ислочь» добавили в заявку по три российских – теперь уже – не легионера, «Гомель» — четверых.



Звучит забавно, но теперь уже в Беларуси раздаются обеспокоенные голоса: «Не заполонят ли наши поля иностранцы низкой квалификации, хоть и близкие ментально и географически?». Так что ещё большой вопрос, кто от этой межгосударственной реформы выиграет, а кто, напротив, проиграет. В спортивном отношении – если, конечно, этот фактор вообще принимался в расчёт.