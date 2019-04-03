Чудеса в Вильярреале! «Барса» вела 2:0, проигрывала 2:4 и ушла от поражения

Лионель Месси не попал в стартовый состав «Барселоны» на игру в Вильярреале. Вместе с ним на скамейке запасных оказались ещё два очень важных для лидера Примеры игрока – Жерар Пике и Иван Ракитич. Эрнесто Вальверде, формируя основу, несомненно, держал в голове календарь ближайших матчей. В следующие восемь дней каталонцев ждут встречи с «Атлетико» в чемпионате Испании и с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. Учитывая, что перед этим туром «Барселона» опережала ближайшего преследователя в Примере (тот же «Атлетико») на 10 очков, решение Вальверде не выглядело чрезмерно рискованным.

6 лет назад художник предсказал будущее Месси. Он нарисовал его на картине Конечно, не всё будущее, а один эпизод. Зато как попал!

Тем более команда Вальверде очень удачно начала матч на «Эль-Мадригал». Уже к 16-й минуте гости выигрывали со счётом 2:0. Опять здорово показал себя Малком, чей трансфер из «Бордо» в «Барселону» ещё недавно называли самым крупным фейлом сезона. Оказывается, бразилец – умный и щедрый игрок. Достаточно вспомнить его голевую передачу на Месси в прошлом туре с «Эспаньолом». Теперь Малком выкатил мяч на пустые ворота Филиппе Коутиньо, хотя мог бить сам. Во втором голевом эпизоде невысокий вингер вообще забил головой, сыграв на опережение после навеса Артуро Видаля.

Видимо, слишком легко давалась игра лидеру Примеры. Чемпион ослабил хватку. В результате борющийся за выживание «Вильярреал» встал с колен и сумел послать оппонента в нокдаун. У хозяев нашёлся свой Малком – 19-летний Самуэль Чуквезе. Лучший молодой игрок года Нигерии вернул «жёлтую субмарину» в игру за счёт индивидуальных действий: убежал от защитников, пробил в штангу, а потом сам же добил мяч в сетку. В начале второго тайма Чуквезе поучаствовал во втором голе «Вильярреала» – нигериец ассистировал лучшему снайперу команды Карлу Экамби. Впрочем, этот пропущенный мяч полностью на совести вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена. Немец ждал прострела и оставил свободным ближний угол, чем и воспользовался Экамби.

При счёте 2:2 Вальверде поднял со скамейки Лионеля Месси. Но как только аргентинец появился на поле вместо Коутинью, «Вильярреал» забил третий гол. Висенте Иборра поймал ослабленную отсутствием Пике оборону гостей на ошибке при создании офсайда. Более того, на 80-й минуте Карлос Бакка реализовал выход один на один после фирменной тонкой передачи Санти Касорлы. Бывший соперник «Зенита» в Лиге Европы повёл 4:2 за 10 минут до конца основного времени.

Игра сделана? Ничего подобного! У этого потрясающего матча оказалась фантастическая развязка. На 86-й минуте защитник «Вильярреала» Альваро Гонсалес был удалён за вторую жёлтую карточку. На 90-й минуте «Барселона» заработала штрафной: Месси подошёл к мячу и исполнил удар так, как может только он один. Лео просто лишний раз напомнил, почему именно он лучший в мире.

Однако и гола Месси было мало. В концовке «Вильярреалу» требовалось продержаться несколько секунд, чтобы прервать беспроигрышную серию «Барселоны» в чемпионате Испании. Но на 90+4-й минуте хозяева потеряли на подборе Луиса Суареса – и уругваец наказал их за ошибку. Болельщики, игроки «жёлтой субмарины» испытали настоящий шок. Сумасшедшая ничья – 4:4!