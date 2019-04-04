Кто хочет из ФНЛ в РПЛ? Разбираем запутанную ситуацию

В ФНЛ выступают 20 команд. Из них три («Спартак-2», «Краснодар-2» и «Зенит-2») изначально не борются за выход в РПЛ – это прописано в регламенте (статья 4.3). Какие из оставшихся 17 команд действительно стремятся в чемпионат России, понять непросто. Боссы и тренеры клубов дают уклончивые ответы.
А вот губернатор Томской области Сергей Жвачкин на этой неделе сказал прямо, что «Томь» не планирует идти в РПЛ. И это речь про вторую команду ФНЛ за девять туров до конца турнира. О «Томи» уже исчерпывающе написал коллега Антон Михашенок.
Мы же связались с нашими источниками в других клубах ФНЛ, чтобы разобраться, кто действительно претендует на повышение в классе (речь не про желание футболистов/тренеров, но и про финансовые возможности клуба). Все утверждают, что на РПЛ нацелены «Тамбов» и «Сочи». Готов побороться и «Нижний Новгород». Плюс заинтересован в повышении «СКА-Хабаровск» (8-я строчка на сегодня).
В стыковых матчах сыграют 3-я и 4-я команды ФНЛ, но им это может быть не нужно. Например, «Чертаново», «Шинник» и «Авангард» по разным причинам в реальности не особо претендуют на РПЛ. Для кого-то даже существование в ФНЛ под вопросом. В случае попадания в стыки кого-то из этих клубов (как и «Томи») может получиться странная ситуация, когда команда из ФНЛ будет просто немотивирована на победу.
А без задачи выйти в РПЛ случаются удивительные вещи. Доводилось слышать (официально такое не говорят), что некоторые футболисты в прошлых сезонах делали всё, чтобы не попасть в стыки. Лучше закончить на пятой или шестой строчке, а не то отпуск начнётся на неделю позже! Да ещё могут возникнуть юридические трудности у клубов. Многие команды подписывают контракты с игроками до 31 мая, а значит для стыковых матчей необходимо перезаключать договора.
Есть ещё один момент. Велика вероятность, что «Анжи» закончит регулярный сезон в зоне стыковых матчей. Именно там сейчас и находится команда Адиева. Весьма похоже, что у «Анжи» не будет финансирования на следующий сезон. По крайней мере уровня РПЛ. Тогда в стыковых матчах «Анжи» будет необходимо уступить, чтобы спуститься в ФНЛ. Выходит, что в стыках могут встретиться две команды, которые незаинтересованы в победе. Смешно и грустно одновременно. Особенно на фоне Чемпионшипа, Бундеслиги-2 и других турниров, где команды рубятся за выход в «вышку».
Прошлогодние стыки получились просто бессмысленными. В одном матче встретились «Енисей» и «Анжи» – оба клуба получили путёвки в РПЛ. А в другой паре сошлись «Амкар» и «Тамбов» – оба остались без РПЛ. Очевидное невероятное. Но есть и хорошая новость.
Раньше ФНЛ славилась дельцами, которые могли договориться с судьями и футболистами, чтобы вытащить какую-то команду в чемпионат России. Сейчас это по сути стало не нужным. Из 20 команд как раз около четырех и претендуют на первые четыре строчки. Само собой, все странности лучшей лиги мира не исчезли, но, похоже, их стало меньше.
Ну и главное, что может придавать смысл этой лиге, – футболисты и тренеры, которые работают на своё имя. Даже вопреки планам губернаторов. Выиграют путёвку в более высокий дивизион, а команда туда не заявится? Ок, это уже не проблемы игроков и тренеров «Томи». Они, вероятно, попадут-таки в РПЛ, если выиграют первенство ФНЛ. Только выступать будут в других майках.