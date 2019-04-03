Команда второй Бундеслиги забила «Баварии» 4 мяча, но не вышла в полуфинал Кубка

«Баварию» продолжает колотить и после вылета из Лиги чемпионов. Сразу после самого унылого в истории немецкого рекордмайстера домашнего матча плей-офф еврокубков Мюнхен растоптал «Майнц» 6:0, но это было только временное возвращение в чувство. После международной паузы «Бавария» не сумела переиграть «Фрайбург», подарив первое место в таблице Дортмунду и сделав героями вратаря Александра Шволова и центрального защитника Кевена Шлоттербека. Шволов совершил шесть сейвов внутри штрафной, а Шлоттербек заблокировал пять ударов — и это при том, что для 21-летнего футболиста это был всего третий матч на уровне Бундеслиги.

В Бундеслиге нас ждёт фантастическая концовка. «Боруссия» снова обошла «Баварию» И скоро у них очный матч. В Мюнхене.

Сегодня же «Бавария» совершенно неожиданно нашла мучения в домашней кубковой встрече с идущим шестым во второй Бундеслиге «Хайденхаймом». Приключения начались уже на 13-й минуте. К этому времени «Бавария» вела 1:0, но гол после углового команда встретила так буднично, как обычно и выглядит команда с недонастроем. Как бы смешно ни звучало, Мюнхен со всеми своими переставшими вызываться в сборную звёздами сейчас не та команда, которая может позволить себе недонастрой, и это быстро стало понятно. Возможно, первая действительно грубая ошибка в сезоне проводящего действительно отличный год Тьяго Алькантары привела к обрезу, который остановил фолом последней надежды Никлас Зюле. Красная — и следующие 80 минут «Бавария» вынуждена была провести в меньшинстве.

Но и этого оказалось мало. Продолжил спать центр поля — Хамеса легко обокрали, и в быстром ответе капитан и легенда «Хайденхайма», магистр навесов, ударов на точность и стандартов Марк Шнаттерер отправил мяч точно в голову Роберту Глатцелю. А за пять минут до перерыва играющая в меньшинстве «Бавария» зевнула контратаку четыре в три. Игроки «Хайденхайма» знали, кому отдавать мяч — удар с открытой позиции наносил Шнаттерер. За 15 минут 33-летний полузащитник продемонстрировал главные свои сильные стороны и идеально попал в угол.

После перерыва в этом углу забитой оказалась «Бавария», которой нужно было отыгрываться в меньшинстве. Двойное тактическое перестроение на игру в два с половиной защитника от Нико Ковача моментально начало приносить пользу: «Бавария» собралась и за 12 минут накидала три. На секунду показалась, что вернулась та самая «Бавария»: Роберт Левандовски выигрывал всю борьбу, работали фланги, а Томас Мюллер делал то, что умел когда-то лучше всех в мире — искал свободные зоны и цеплялся за них.

Да, «Бавария» не может конкурировать с «Ливерпулем». Но это не главная проблема Нико Ковач ищет оправдания. Частично он прав.

Но ещё один гол после подачи углового вновь ввёл рекордмайстера в режим сна.

Очередной провал в опорной зоне позволил Глатцелю получить мяч перед штрафной и пробить — и вот уже 4:3! А ещё через две Морис Мультауп добавил ещё один аргумент в пользу решения Йоахима Лёва отказаться от Матса Хуммельса в сборной: не являющийся основным даже в «Хайденхайме» Мультауп пробросил мяч мимо чемпиона мира так, будто это манекен на тренировке. Хуммельсу пришлось фолить уже в штрафной, и Глатцель реализовал пенальти ударом по центру.

Однако безумие обернулось трагедией для скромных гостей. На 82-й минуте Левандовски первым касанием обработал мяч в верховой борьбе, а затем мяч упал на руку защитнику Марнону Бушу. Абсолютное стечение обстоятельств, но по правилам арбитр был прав: рука не позволила Левандовски пробить по воротам. Роберт безжалостно ввинтил победный мяч, оставив «Хайденхайму» слёзы после финального свистка.

Обиднее всего должно быть Глатцелю, который родился в Мюнхене, играл за главного антагониста «Баварии» — «1860 Мюнхен» — и оформил хет-трик на «Альянц-Арене». Но этого оказалось недостаточно.