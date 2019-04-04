Игрока «Юве» оскорбили на расовой почве. Бонуччи сказал, что тот тоже виноват

Вы уже наверняка слышали про Мойзе Кина. Невероятно талантливый молодой нападающий «Ювентуса» имеет мало игровой практики, но когда получает шанс, пользуется им на все сто процентов. В пяти матчах сезона, в которых он выходил с первых минут, Кин забил пять голов.

Игрок сборной Италии стоит 2 трактора. Что?! История, в которой не обошлось без Мино Райолы.

Отличился форвард и в матче с «Кальяри», но одновременно оказался в центре скандала. На протяжении всего матча болельщики островной команды оскорбляли его на расовой почве. И когда на 85-й минуте Кин забил, он подбежал отпраздновать гол к трибуне за воротами, где собрались самые активные фанаты «Кальяри». Раскинул руки в стороны и посмотрел на трибуну.

Игроки «Ювентуса» увели его от греха подальше, пока игроки «Кальяри» пытались угомонить своих фанатов. Блез Матюиди, взбешённый криками с трибун, отреагировал эмоционально: крикнул что-то в ответ и взмахул рукой в сторону болельщиков. В ответ он тоже услышал оскорбления.

Блез Матюди призывает болельщиков прекратить расистские выкрики с трибун Фото: Enrico Locci/Getty Images

История на этом не закончилась. Партнёр Кина по «Ювентусу» и сборной Италии Леонардо Бонуччи после матча обвинил в произошедшем обе стороны.

«Это ситуация 50/50. Кин ошибся, фанаты ошиблись. Гол достаточно отпраздновать с партнёрами по команде. Мы, футболисты, понимаем, что должны быть примером для всех. Я бы хотел говорить об игре. Мы провели хороший матч, Кин отлично сыграл, он не выключается и отдаётся игре полностью», — сказал он во флеш-интервью сразу после финального свистка. Реакция последовала незамедлительно.

«50/50? Да это просто смешно!» — написал в «Инстаграме» Рахим Стерлинг. Отреагировал и Марио Балотелли. В своём аккаунте он опубликовал фотографию Кина и Матюиди с подписью: «Мы все разные, но это не должно нас разделять».

Пост очень дипломатичный, но в комментариях Марио дал волю эмоциям. Под постом Кина, посвящённым ситуации, он написал: «Бонуччи повезло, что меня там не было. Я в шоке, что он не стал тебя защищать».

Ещё один известный игрок, которому не понравились слова Бонуччи, – Мемфис Депай. «Я очень разочарован тем, что капитан «Ювентуса» так отреагировал. «Игрок может праздновать гол как хочет. Его роль – ключевая в команде, и он с гордостью играет за Италию. Его должны за это уважать. Мы не будем молчать».

Стоит отметить, что Бонуччи – не капитан «Ювентуса» (капитан – Джорджо Кьеллини), а роль Мойзе в команде – это всё-таки роль запасного.

Высказался и ветеран борьбы с расизмом Яя Туре. Если коротко, он потребовал от Бонуччи извинений: и перед Кином, и перед клубом.

Яя Туре: Бонуччи должен извиниться перед М. Кином, а затем — перед «Ювентусом»

Естественно, в стороне от ситуации не остался и агент Кина, Мино Райола. Он призвал клуб, игроков и Федерацию футбола Италии к активным действиям по борьбе с расизмом. Также он выразил мнение, что любой человек в «Ювентусе», который отказывается выступить против расизма, должен покинуть клуб.

Райола: нельзя быть итальянцем и расистом одновременно

Оказавшись под волной критики, Бонуччи решил объяснить свою точку зрения ещё раз. Он опубликовал фото, на котором они с Мойзе в футболках сборной Италии.

«Хочу прояснить свои слова спустя 24 часа. Сразу же после игры у меня взяли интервью. Сказанные мной слова были неверно поняты. Я был слишком поспешен в выборе слов и выражений. Говорить на тему расизма можно долго. Я осуждаю любые проявления дискриминации. Любые выражения, которые могут счесть оскорбительными, неприемлемы. Это нужно чётко понимать».

Но, кажется, уже поздно. Список людей, критикующих Бонуччи, растёт с каждым часом. Последний, кто высказался на данный момент, – Лилиан Тюрам. Бывший защитник сборной Франции уверен, что Леонардо неправ. «Многие люди думают так же, как Бонуччи. Что если чёрному ухают, то он тоже виноват. Знаете, на что это похоже? Когда изнасилована женщина, находятся люди, которые говорят: «Посмотрите, как она была одета!». Бонуччи должно быть стыдно за его жестокие слова».

Стоит отметить, что тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после матча назвал фанатов «идиотами» и потребовал привлечь их к ответственности, но также сказал, что Кину не следовало реагировать на них и праздновать гол перед трибуной ультрас. «Он молодой парень и ещё учится. Не нужно было праздновать гол таким образом, не нужно обращаться внимание на всё, что кричит толпа».

Популярная газета Сардинии Unione Sarda на своём сайте опубликовала статью, посвящённую случившемуся. Журналисты задаются двумя вопросами: 1) Кина оскорбляли на расовой почве или ему просто свистели? 2) Его начали оскорблять до или после празднования гола? Ответов на эти вопросы журналисты не нашли.

Автор гола Мойзе Кин шокирован расистскими выкриками с трибун Фото: Enrico Locci/Getty Images

Напомним, что это далеко не первое проявление расизма на стадионе «Кальяри». Матюиди жаловался арбитру матча на оскорбления и в предыдущий раз, когда «Ювентус» играл на Сардинии. Два года назад игрок «Милана» Салли Мунтари из-за расовых оскорблений ушёл с поля прямо во время матча.

Судя по последним новостям, «Кальяри» будет оштрафован за поведение болельщиков. Стадион не будет закрыт, также не будет частичного закрытия трибун. В Федерации футбола Италии полагают, что расистские выкрики носили единичный, а не массовый характер, а также что оскорбления Кина на протяжении всего матча не были расово-дискриминационными. Правда, расследование будет продолжено.