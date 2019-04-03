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Райола: нельзя быть итальянцем и расистом одновременно

Райола: нельзя быть итальянцем и расистом одновременно
Футбол / Италия

Мино Райола, агент нападающего «Ювентуса» Мойзе Кина и полузащитника туринского клуба Блеза Матюиди, поделился мнением об инциденте, произошедшем в матче 30-го тура итальянской Серии А с «Кальяри» (2:0).

Напомним, на протяжении всей игры некоторые болельщики «Кальяри» оскорбляли Кина и Матюиди. После гола на 85-й минуте Кин встал напротив трибуны фанатов соперника и развёл руки. Это действие форварда вызвало ещё более бурную реакцию — фанаты «Кальяри» начали освистывать игрока и оскорблять его на почве расизма. Позже Леонардо Бонуччи и Блез Матюиди оттащили его от трибун.

«Нельзя быть итальянцем и расистом одновременно. Я полностью поддерживаю Блеза и Мойзе. Для меня расизма — это синоним невежества. Никто не может и не должен его оправдывать. Я горжусь своими парнями и я с ними до конца», — приводит слова Райолы ANSA.

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