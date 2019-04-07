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«Барселона» — «Атлетико» — 2:0, 6 апреля 2019, обзор матча

«Барселона» — «Атлетико» — 2:0, 6 апреля 2019
«Чемпионат»
Фото: Alex Caparros/Getty Images
«Барселону» можно поздравлять. Месси и Суарес добили «Атлетико» и интригу
Диего Коста очень подвёл «Атлетико».
Футбол / Испания

Глобальных сомнений в том, что «Барселона» в этом сезоне станет чемпионом, пожалуй, не было. Комфортный 8-очковый отрыв, великолепная форма Месси — ну какие тут вопросы? Но матч с упорным «Атлетико», который в этом сезоне главный преследователь «Барсы», многое мог изменить. В случае поражения осталось бы 5 очков отрыва, у каталонцев Лига чемпионов…

Испания - Примера. 31-й тур
06 апреля 2019, суббота. 21:45 МСК
Барселона
Барселона
2 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 – Суарес – 85, 2:0 – Месси – 86
Удаления: нет – Коста, 28

Больше всех в этот вечер болел за каталонцев форвард «Атлетико» Диего Коста. Что с головой у этого парня? Хесус Хиль Мансано полез за жёлтой, но в итоге переиграл на красную. Потому что уровень ненависти зашкаливает.

«Атлетико» ушёл в оборону, «Барса» давила, создавала моменты, но Облак был хорош. И штанга помогала

И всё же «Барса» забила. На 85-й минуте Суарес технично принял мяч перед штрафной и классно закрутил его под дальнюю штангу.

А через минуту Месси ворвался в штрафную, с трудом ушёл от подката Хименеса, сделал паузу, которая поставил в тупик всех соперников и закончил всё это шоу простым ударом низом.

Поздравляем!

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