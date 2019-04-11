Для Диего Косты сезон закончился. Коротко об инциденте

Что случилось?

В прошедшие выходные в чемпионате Испании «Барселона» принимала «Атлетико». На 28-й минуте нападающий гостей Диего Коста что-то сказал главному арбитру Хесусу Хилю Мансано. Судья посчитал поведение форварда недопустимым и удалил его, показав прямую красную карточку.

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Что именно сказал Коста?

По информации Mundo Deportivo, главный арбитр встречи указал в итоговом протоколе, что футболист был удалён за то, что дважды выкрикнул в его адрес: «Me cago en tu puta madre» («Я клал на твою мать-шлюху»).

Согласно одному из разборов на испанском телевидении, Диего Коста сразу же после удаления пробовал объяснить, что говорил о своей матери.

Как наказали Косту?

Нападающий мог быть дисквалифицирован на срок до 12 матчей. Сегодня утром испанское издание COPE сообщило, что Косту отстраняют на 8 игр. Позже эту информацию официально подтвердил контрольно-дисциплинарный комитет Королевской испанской федерации футбола. Кроме того, футболист оштрафован на 6 тыс. евро, а мадридский клуб – на 2,8 тыс. евро.



Доказать вину Косты удалось благодаря аудиозаписи с микрофона арбитра.

Какие 8 игр пропустит Коста?

Наказание распространяется только на чемпионат Испании. При этом до конца текущего сезона осталось лишь 7 туров. Таким образом, форвард пропустит и первый матч следующего чемпионата.



Учитывая, что из Кубка Испании и Лиги чемпионов «Атлетико» уже выбыл, сезон для Косты закончен. По крайней мере на клубном уровне. Что касается сборной Испании, то она проведёт два матча отбора к Евро-2020 (7 и 10 июня), однако Диего Коста не попал в заявку национальной команды в марте, а учитывая отсутствие игровой практики, едва ли Луис Энрике изменит по нему своё решение.