Победа «Барсы» уникальна. 3 доказательства

При анализе футбольных матчей, принято разбивать их на логические отрезки. Эти отрезки определяются ключевыми эпизодами, на которые командам приходится реагировать. Матч «Манчестер Юнайтед» с «Барселоной» — не исключение. Его исключительность в другом: каждый логический отрезок этого матча содержит что-то уникальное.

Отрезок номер один: безумие

Количество точных пасов на момент автогола Люка Шоу: «МЮ» — 13, «Барса» — 151. К сожалению, никто не ведёт статистику Лиги чемпионов в 12-минутных отрезках, поэтому нельзя точно утверждать, что это рекордное доминирование одной командной над другой. Но всё равно: это просто безумие. 13 на 151, хозяева делали один точный пас в минуту. Ладно, это по крайней мере доказывает, что формально они существовали на поле.

Фото: Карта пасов до гола

Карта пасов тоже визуализирует присутствие «МЮ» — и заодно его бессмысленность. На карте учтены все пасы, не только точные. Но на доминировании синего цвета это никак не сказывается: в эти 12 минут «Барса» пасовала с невероятной точностью 96%. Но самый безумный разрыв между командами в ключевой зоне: по пасам в атакующую треть поля счёт 60-2.

Этот отрезок – до гола – тот период матча, когда обе команды сохраняли мотивацию улучшить результат. 0:0, теоретически, подходит и тем, и другим, но из дальнейшего хода игры мы увидим, что «Барсе» был нужен другой счёт. То есть на этом отрезке гости играли с целью улучшить результат. Как только улучшили, всё изменилось.

Отрезок номер два: катеначчо

Второй отрезок включил в себя практически весь матч. В нём показатели владения мячом менялись, иногда у команд даже было полное равенство (минут 15 во втором тайме), но в целом он закончился 61% на 39% в пользу «Барселоны». Владея мячом, «Барселона»: 1) нанесла меньше ударов, чем «МЮ»; 2) сделала меньше пасов в атакующей трети поля, чем «МЮ»; 3) создала опасных моментов всего на 0,7xG, допустив у своих ворот ещё меньше (ни одного удара в створ у «МЮ»). Другими словами, забыла об атаке, но контролировала соперника.

Фото: Alex Livesey — Danehouse/Getty Images

Когда команду устраивает счёт и она не стремится его улучшить, но ничего не позволяет сопернику, контролируя игру, это называется катеначчо. Но у катеначчо есть одно важное правило: управляющая игрой команда обычно предпочитает играть без мяча. Контролировать соперника проще, когда мяч у него, а ты защищаешь зоны. Но «Барселона» управляет игрой, не отдавая мяч. Каталонцы и раньше защищались с мячом (особенно при Херардо Мартино), но никогда в постгвардиоловский период команда не контролировала мяч с настолько явно выраженными оборонительными целями. Это можно назвать катеначчо с мячом – и это ноу-хау Эрнесто Вальверде.

Если его тактика принесёт «Барселоне» трофей, ему скажут спасибо, хотя критиков скучного стиля всё равно будет достаточно. Если «Барселона» в какой-то момент пропустит случайный гол и останется без трофея – Вальверде просто уничтожат. Припомнят стерильное владение, беззубую атаку, в которой всё держится на Месси (44 гола и ассиста из 79 голов «Барсы» в Примере – больше половины) и игру на удержание при счёте 1:0 в лучших традициях Элленио Эрреры и Жозе Моуринью. Так себе тактика. Но по крайней мере пока у него получается извлекать из неё максимум. Это подтверждает последний отрезок матча.

Отрезок номер три: не быть как «ПСЖ»

Надо отдать должное Уле-Гуннару Сульшеру. Вам может не нравиться стиль «МЮ», но объективность требует признать: он составляет план на игру, максимально адекватно оценивая возможности своей команды. Эти возможности очень ограниченны.

Отсюда эта странная схема 5-3-2 с Далотом слева: суперзакрытая в естественном состоянии (оборонительном), но со способностью быстро разжиматься на флангах. Суперплотная в центре поля, чтобы лишить Месси пространства, не прибегая к персональной опеке. Не раскрываться, защищать даже негативный счёт, поставить «автобус», выглядеть жалко на протяжении матча – всё это не имеет значения. План Сульшера, который он честно обозначил перед матчем в Париже, – как можно дольше оставаться в игре. Держаться до последней минуты, остаться в деле. А потом этот «автобус» может и в атаку съездить. В Париже вот съездил.

Тогда атака на 90-й минуте, которая завершилась ударом Далота в руку Кимпембе, была единственной атакой «МЮ» с ударом во втором тайме. 90-я минута – это минута, когда «ПСЖ», контролировавший соперника весь матч, потерял контроль. И сразу же был уничтожен.

Как «МЮ» пройти «Барселону» в Лиге чемпионов Подкаст «Чемпионата».

«Барселона», пусть пока локально, показала разницу между собой и «ПСЖ». Контролируя мяч и в целом игру на протяжении всего матча, в решающий момент, когда Сульшер начал рисковать заменами и менять схему, а его команда начала раскрываться, «Барса» включила тотальный контроль. Вместо финального рывка «МЮ» мы увидели игру в квадрат. Количество точных пасов с 90-й минуты до финального свистка: «МЮ» — 8, «Барса» — 100. Да, вы всё правильно прочитали. Восемь на сто. «Барса» — не «ПСЖ», она не оставила даже шанса на шанс.

У Месси — рассечение и голевой пас. У «МЮ» — позорный ноль в статистике У скучнейшего «МЮ» Сульшера нет шансов в этой паре. Не спасёт даже волшебство.

Хотя в первые минуты этого четвертьфинала показалось, что команда способна на что-то совсем другое: убить интригу уже в первом матче и не рисковать случайным голом. Нет, Вальверде решил по-другому. Пока результат говорит в его пользу.

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