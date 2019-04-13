«Марио всегда играет в футбол. Он не может обидеть футболиста»

Даже после сенсационно выигранного в столице матча главный тренер «Оренбурга» нашёл повод для лёгкой критики своей команды. Но начал, разумеется, с хорошего.

— Мы и в равных составах хорошо смотрелись, комбинировали и забили два заслуженных мяча, — подчеркнул Владимир Федотов. — Потом немножко подрастерялись, как обычно, сломали игру, привезли себе штрафной в очередной раз, с которого нас наказали. В перерывчике сделали корректировки – больше стали контролировать, владеть мячом и забили этот фантастический гол в исполнении Деспотовича. Наконец-то его прорвало, и он исполнил то, что должен был сделать гораздо раньше.

Лапочкин взбесил Гончаренко. Но к тренеру ЦСКА тоже есть вопросы «Оренбург» приближает чемпионство «Зенита».

— «Оренбург» известен как команда, тщательно готовящаяся к соперникам. Какие сильные стороны ЦСКА прежде всего хотели нейтрализовать?

— Правый фланг, взаимодействие Влашича с Фернандесом. Это не секрет, все знают, как это будет выглядеть, но мало кому удаётся этому что-то противопоставить. Поэтому акцент был сделан вот здесь – не дать развернуться, обыграть, пробить. Знаем, что Влашич обладает поставленным ударом с двух ног – старались с этим справиться. Считаю, что часть плана нашего удалась. У нас есть болезнь – жмёмся к воротам, даже в большинстве позволяя сопернику слишком близко подходить и доводить дело до удара. Есть над чем работать. Ещё нет уверенности, нужно лучше вести единоборства один в один – в этом вся проблема.



— Повезло, что Фернандеса удалили, а Мишкич аналогичного наказания избежал?

— Я не третейский судья, нам тоже в каких-то матчах многое не нравится. На мой взгляд, там всё было объективно – удар локтём, потом игра прямой ногой. По степени травмы, которая была нанесена Сутормину, всё очевидно. Я не вижу, за что Мишкич должен был получать красную.



— Дивееву несколько раз по лицу дали.

— Там не было прямой накладки, за что дают красную карточку. Был нанесён удар по всем правилам футбольного мастерства. Если игрок чуть раньше опередил его, играя головой, тем более – это был Обляков, футболист небольшого роста. На мой взгляд, там не было какого-то проноса, умышленной грубости. Это был игровой эпизод, за что он справедливо получил жёлтую карточку.



— Была установка максимально жёстко встречать соперника в центре поля? Было много фолов, которые не свистелись.

— Вы меня запускаете не в то русло. Я отвечаю за команду, за свою игру. Единоборства – это основная часть футбола. Я каких-то там противоречий не вижу. Всё было объективно. Может, в каких-то матчах нас судили по-другому – я это не могу оценить.



— С чем была связана замена Ойеволе?

— У него был мышечный спазм, готовился. Сегодня на свой страх и риск вышел, продержался практически весь матч, выиграл много единоборств и очень неплохо выглядел. Но натуральное поле дало о себе знать – он практически не тренировался в этом цикле.



— Оцените игру Фролова. Сказался на его действиях курьёзный первый мяч?

— Наверное, сказался. Фролов оказался к нему не готов. Были спасения, но был и ряд эпизодов, где он заставлял нас нервничать. Будем очень серьёзно разбираться.

Обляков забил из центрального круга. Как это вышло? Кажется, мы знаем, о чем будет думать вратарь «Оренбурга», засыпая сегодня ночью.

Виктор Гончаренко не стал сваливать вину за поражение на человека в чёрном, но вопроса о судействе, естественно, не избежал.

— Болельщикам, которые приходят нас смотреть, никогда с нами скучно не бывает, — заметил главный тренер ЦСКА. — Сюжет нашей игры может пойти по-разному абсолютно. Футбол ЦСКА никого не оставляет равнодушным. Как говорил Эдуард Васильевич Малофеев, команда играет искренне, и выигрывает искренне, и проигрывает. Гимн атаке всегда поёт. Наверное, мы сегодня могли лучше игру контролировать.

Когда повели, казалось, что всё легко даётся. Затем где-то упустили нити игры. Долго думали с мячом. «Оренбург» — опытная команда, они забили хорошие голы – и первый трудовой, и второй. Мы не смогли правильно отреагировать на эту ситуацию. Было много разрозненных действий. Ещё раз скажу: мы в любом случае набиваем шишки. Футболисты должны пройти и такие игры, и удаления. Ради этого стоит приходить на ЦСКА и смотреть.

— Что скажете насчёт судейства и, в частности, по удалению?

— Это всё недалеко от меня было. Надо знать Марио. Этот человек всегда играет в футбол, он не может обидеть футболиста, сыграть грубо. Он скорее свою голову подставит под ногу соперника, но никого бить не будет. Исходя из таких единоборств, которые он ведёт, две жёлтые карточки я считаю незаслуженными.