Ерёменко стремительно приходит в себя. Сейчас он бы пригодился «Спартаку»

Краткий период Романа Ерёменко в «Спартаке» завершился громким пшиком: после дисквалификации он успел провести за команду лишь шесть матчей в чемпионате и Лиге Европы (ни одного полного), затем получил травму и спустя ровно месяц, в начале ноября, отбыл в лазарет.

Игры, в которых он принимал участие, не были провальными, однако цельного впечатления финн в них не оставил. На каких-то отрезках Роман смотрелся действительно здорово (например, первый тайм против «Арсенала» дома), на каких-то – точно так же, как и все остальные партнёры, то есть неважно. Ирония судьбы в том, что его единственное результативное действие в красно-белой форме – это автогол в матче с «Рейнджерс». Где-то на 3-й Песчаной улице до сих пор слышен смех по этому поводу.

Было бы очень интересно посмотреть на совместную работу Ерёменко и Кононова, который, по слухам, всегда мечтал потренировать столь неординарного и тактически умного футболиста, но симбиоза не состоялось. «Спартак» освобождался от наследия Карреры и Трабукки, метла победившей в революции действующей власти нещадно прошлась по тем, чьё нахождение в клубе становилось нежелательным по политическим соображениям.

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Были в той истории и два других усугубляющих фактора. Во-первых, появлялась информация о серьёзных проблемах Ерёменко со здоровьем, а именно – суставами, которые могут помешать ему демонстрировать высокий уровень не прямо сейчас, а в будущем. Во-вторых, в случае продления у Романа ощутимо подорожал бы контракт. Взвесив все риски, «Спартак» отказался от спорного сотрудничества.

И сейчас, когда смотришь на игру Ерёменко в «Ростове», кажется, что прогадал. Но всё ли так очевидно?

Какие у него функции в «Ростове»?

Благодаря универсальности Ерёменко способен сыграть при любой схеме на почти любой позиции. Валерий Карпин поставил на самое сильное качество Романа, определив его одним из крайних центральных полузащитников при схеме 3-1-4-2. Как правило, номинально финн выходит ближе к правому флангу, под ним располагается опорник-волнорез (Норманн), по другую сторону – Зуев или Зайнутдинов.

Важный момент: Ерёменко почти вернул объём технико-тактических действий, который был у него до дисквалификации. Он не выпадает из игры отрезками, а активно вовлечён в неё на протяжении всех 90 минут. В таблице снизу можно заметить, что среднее число ТТД у него всё же стало меньше по сравнению с предпоследним сезоном в ЦСКА, но на это повлияли функции и задачи, которые перед ним ставят в «Ростове», и общекомандный стиль, где количество передач всяко меньше, чем в ЦСКА Леонида Слуцкого.

В среднем за 90 минут Сезон-2018/19 (последние пять матчей) Сезон-2015/16 ТТД (удачные) 67,2 (61%) 78,1 (63%) Единоборства (победные) 15,6 (38%) 20,1 (29%) Передачи (точные) 40 (79%) 45 (80%) Навесы (точные) 4,56 (44%) 1,6 (38%) Передачи под удар 1,4 1,91 Полученные передачи 25 37,5 Обводки (успешные) 3,77 (89,5%) 1,33 (84,6%) Удары (в створ) 3,17 (50%) 2,01 (41%)

Важный момент номер два: в «Ростове» Ерёменко пока не является самым системообразующим футболистом – он редко принимает участие в билд-апе, не всегда опускается глубоко за мячом в подготовительной стадии, а, напротив, ищет зоны уже ближе к чужой штрафной между линиями обороны соперника. Мяч через него ходит не так часто, как, к примеру, через Норманна. Тогда как влияние Романа непосредственно на обостряющие действия команды уже очень велико – и с каждым матчем оно становится всё больше.

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Финский хавбек не привязывается к одной зоне. Ситуативно он может покинуть её, чтобы получить мяч в более перспективной позиции на другом участке поля. Но чаще всего в рамках командной структуры он оказывается во фланговых и полуфланговых зонах – широко открывается, делает забегания к лицевой, образовывает треугольники с латералем и одним из форвардов. Отсюда и возросшее по сравнению с сезоном-2015/16 количество навесов. Которые, кстати, у него очень острые и по-королевски точные: 44 процента – очень сильный показатель.

Два отличных гола в ворота «Рубина» — это тоже следствие крутых рывков-открываний в полуфланги. Ещё одна задача Ерёменко – сужение позиции и контроль зоны подбора при нахождении мяча в штрафной. Это помогает ему часто оказываться на ударных позициях (опять же – попыток даже больше, чем три года назад). Правда, пока многие выглядят совсем неподготовленными.

Он действительно уже стал лидером?

Да, несомненно. Дело вовсе не в двух прекрасных голах «Рубину», а в его доле полезных и обостряющих действий от общекомандного количества. Если брать отрезок в последние пять матчей, Ерёменко занимает первое место по количеству передач вразрез (5), обводкам (19, из которых 17 удачные), единоборствам в атаке (36, 23 выигранных) и ударам (16, у ближайшего преследователя Попова – 6); второе место – по подборам и перехватам, а также кроссам.

Достаточно сказать, что в прошлой игре с «Уфой» все без исключения опасные атаки «Ростова» состоялись при непосредственном участии Ерёменко. И есть предпосылки, что в дальнейшем его вклад будет только расти.

Выдерживает ли он 90 минут и даёт ли нужный объём действий?

Опять же – несомненно. Сегодня Ерёменко играет так, будто никакого двухлетнего перерыва в его карьере не было. Он полностью вернул кондиции и без проблем выдерживает все матчи целиком. Из семи весенних игр Роман отыграл от звонка до звонка пять, ещё в двух был заменен после 84-й минуты. В последней встрече с «Уфой» в заключительные 15 минут (отрезок, равный 1/6 матча) он выдал 1/4 от всех своих ТТД.

Также его тонус можно охарактеризовать одним впечатляющим эпизодом из прошлого тура. На 75-й минуте он сам начал атаку от штрафной переводом с левого фланга на правый.

Через 8 секунд Роман прибежал к центральному кругу и потребовал передачу от Норманна.

Протащив самостоятельно мяч, ещё через семь секунд он выдал скрытый пас-конфетку на всё того же Норманна под удар.

Итого: в заключительном отрезке матча он совершил скоростной рывок через всё поле, принял несколько быстрых и правильных решений подряд и фактически в одиночку придумал опасный момент. Роман в отличной физической форме, держит темп, и проблемы со здоровьем (если они есть) пока никак не проявляются.

Он решил бы все проблемы «Спартака»?

Все – не решил бы, поскольку трудности красно-белых с позиционным футболом затрагивают все стадии – как подготовительную (никто не умеет регулировать направление и темп атаки и отправлять мяч в правильные зоны), так и завершающую (качество предпоследних и последних передач – ниже всякой критики). Именно вторую болезнь Ерёменко и мог бы помочь излечить. В «Ростове» он демонстрирует, что отменно видит всю штрафную, чувствует партнёров и понимает их движение.

Даже если не лезть глубоко в дебри, а просто пытаться примерить Ерёменко в 4-4-2 Кононова (хотя с Романом тактика была бы наверняка другой), напрашивается сравнение финского хавбека с Ханни. Алжирец до сих пор так и не убедил на позиции инвертированного вингера. У него слишком высокий процент потерянных мячей и минимум острых действий, тогда как при обороне его проблемы даже более явные, чем у Ерёменко.

Так, значит, «Спартак» ошибся?

Сложно рассуждать об ошибках, когда решение принимается не только и не столько по спортивным причинам, а ещё замешаны политические и медицинские моменты. Не будем делать из спартаковских руководителей дураков: в клубе прекрасно знали, что Ерёменко умеет играть. Но пока получается так, что красно-белые невольно выступили благодетелями: помогли Роману вернуться в футбол, обеспечили тренировочной и первичной игровой практикой. А теперь им придётся на своей шкуре прочувствовать, насколько финн прибавил за последние пару месяцев.

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И если красно-белых в воскресенье окончательно добьёт результативное действие отверженного хавбека, смеяться уже будут не только на 3-й Песчаной, но и по всей стране. Кононову не позавидуешь.

При подготовке материала использованы данные WyScout.