Азар – головная боль Сарри. Эден тащит «Челси», но мешает строить команду

Сложно спорить с тем, что Азар – сильнейший игрок «Челси». Эден – лучший бомбардир и лучший ассистент команды Сарри в АПЛ: 16+12 по системе гол+пас – половина от 57 голов, которые забил «Челси» в этом розыгрыше чемпионата Англии. Бельгиец лидер и по xG (11.32; Азар еще и качественно реализует), и по NPxG/90+xA/90 при выборке в 800 минут и больше (0.64; у Жиру 0.72, но он провел всего 783 минуты, в основном выходя на замену). По вкладу в атакующие действия Азар тоже лучший: второе место по xGChain/90 (суммарное xG каждого владения, в котором участвовал игрок, на 90 минут) – 0.78, у Баркли 0.79, зато первое место с отрывом по Deep Completons (3.29, четвертый в лиге после трех игроков «Манчестер Сити») и Progressive runs (4.06, второй в лиге после Адама Траоре). С таким набором цифр Азар важен для «Челси» примерно настолько, насколько Месси важен для «Барселоны»: бельгиец и продвигает мяч в глубокие зоны, и раздает голевые передачи, и забивает сам.

Зидану на трансферы дадут 500 млн евро. Но это вряд ли поможет купить Мбаппе «Реал» собирается пошуметь в летнее трансферное окно.

Естественно, сильнейшее качество Азара – дриблинг. Благодаря умению обыгрывать соперников даже на маленьком пространстве, Эден помогает «Челси» проходить оборону соперника и доставлять мяч в опасные зоны. Это качество особенно важно для команды Сарри на данном этапе развития, потому что Баркли, Ковачич и Канте не очень здорово продвигают мяч, а Рубен Лофтус-Чик лишь недавно начал появляться в стартовом составе.

В дополнение к продвижению мяча на чужой половине поля, дриблинг Азара спасает «Челси» и против высоко прессингующих команд: Эден может спуститься глубже, получить мяч, собрать на себе пару прессингующих и отдать пас свободному партнеру.

Другой отличный пример дриблинга Азара – его гол «Вест Хэму».

Азар обладает отличным обостряющим пасом, поэтому бельгиец лучший в «Челси» и входит в топ-7 АПЛ по ожидаемым ассистам (0.35, выше – сразу 4 игрока «Манчестер Сити», а также Фрейзер и Колашинац). Дриблинг помогает Азару создавать моменты: Эден может собрать на себя несколько соперников и отдать проникающий пас в штрафную на получающего пространство партнера.

Кажется, что позиция левого нападающего в команде Сарри идеальна для Сарри: Эден получает возможность делать любимые смещения от бровки в полуфланги и даже в центр в рамках атакующей структуры, может опускаться глубже за мячом, продвигать его и комбинировать с партнерами.

На деле оказалось, что Азар плохо вписывается в футбол Сарри. Итальянец до сих пор переносит свою систему игры из «Наполи» на лондонский клуб. В начале сезона, когда проводились аналогии между игроками «Челси» и «Наполи», могло показаться, что Азар очень похож на Инсинье, но дело просто в типаже миниатюрного техничного игрока. На деле Лоренцо намного больше подходил Сарри, чем его бельгийских коллега.

Инсинье лучше чувствует пространство, качественнее открывается в свободные зоны и в целом грамотнее меняется с партнерами позициями в позиционном нападении, помогая поддерживать структуру. На примере ниже Инсинье получил передачу во фланге, стянул на себя соперников, быстро отдал на Жоржиньо и забежал в полуфланг, в пространство, которое освободил ему Мертенс.

Азар же не просто хуже открывается между линий и хуже заполняет свободные зоны, но и очень сильно ориентируется на мяче, когда не владеет им – не замечает партнеров и заполняет с ними одни и те же зоны, оказываясь буквально в метре от одноклубника и буквально отбирая мяч и пространство.

Часто встречается следующая ситуация: Азар смещается из своего полуфланга в центр, на позицию нападающего, где и так находится, собственно, центральный нападающий. В эпизоде ниже Эден зачем-то подошел к Игуаину в упор, чем сильно облегчил задачу соперникам, ведь оборонять настолько маленькое пространство намного проще.

Такими смещениями Азар отбирает пространство и у себя, и у партнера. Изредка случались и вовсе комичные ситуации, когда Эден перехватывал передачу на своего же нападающего.

Другой пример проблем с чувством пространства и с командным взаимодействием. В эпизоде ниже Азар получил мяч у бровки, сместился чуть правее и отдал передачу на Баркли. Полуфланг уже заполнил Алонсо, но Азар сделал рывок не в пустой фланг, а к испанцу. В еще одном игроке в метре от Алонсо смысла не было; более того, игрок «Эвертона» уже перекрывал передачу в этот канал. Эден почему-то не сделал рывок обратно во фланг сразу, хотя передача в ту зону проходила, и бельгиец получил бы много пространства. Азар слишком поздно понял это – он попытался отскочить во фланг в конце эпизода, но Баркли уже накрыли. Момент был утерян.

Инсинье в принципе намного больше придерживался структуры позиционной атаки, чем Азар. Взгляните на тепловые карты: итальянец почти все время проводил в треугольнике Гамшик-Инсинье-Гулям/Руй на левом фланге/полуфланге, в то время как бельгиец имеет намного больше свободы, двигаясь практически по всей ширине от центральной линии до штрафной соперника.

Более того, Азар хуже делает рывки в штрафную соперника под разрезающие передачи. Особенно это касается разрезающих передач из центра или правого полуфланга в левый: дело банально в том, что Азар часто ждет короткую передачу между линий и смещается к мячу, а Инсинье понимал, когда нужно располагаться на одной линией с защитой соперника и ждать передачу за спину. Дело в разнице стилей, а не в качестве Азара как футболиста, но для Сарри это важно. От этого и разница в ожидаемых голах двух игроков без учета пенальти: NPxG Инсинье в сезоне 17/18 – 0.40, у Азара – 0.29.

Азар больше рассчитывает на свой дриблинг и чаще тащит мяч, чем Инсинье, причем как и из глубины, так и выше, в любых горизонтальных и вертикальных зонах. Интересно, что при значительной разнице в количестве обводок (11.31 на 90 минут у Азара в этом сезоне против 5.89 на 90 минут у Инсинье в прошлом), в Progressive runs разница гораздо меньше: 4.96 на 90 у бельгийца против 3.11 у итальянца. Причина – в любви Эдена к мячу: он периодически сильно передерживает мяч, обводит соперников без продвижения, уходя с мячом в сторону бровок или назад. Как уже было сказано, Азар пытается компенсировать отсутствие партнера уровня Гамшика в полузащите: бельгиец зачастую вынужден продвигать самостоятельно, не рассчитывая на Ковачича и Баркли. Но есть ощущение, что с продвигающим мяч полузащитником у Азара будет случаться конфликт интересов на поле.

Не стоит забывать и про прессинг команд Сарри. Эден сильно добавил в интенсивности прессинга в этом сезоне, но все еще недостаточно эффективен в нем, и вряд ли ситуация сильно изменится. В середине сезона Сарри даже переводил Азара на позицию нападающего: ни обычной, ни ложной девяткой бельгиец не стал (на этих позициях ему еще нужнее были либо качественные рывки, либо умение искать пространство), зато «Челси» намного качественнее оборонялся и прессинговал, что признавал и сам итальянец. В финале кубка лиги против «Манчестер Сити» в феврале Сарри вновь выпустил Азара на позиции нападающего (хотя Игуаин уже был куплен к тому моменту), и «Челси» довел матч до серии пенальти, не пропустив ни одного мяча.

Ниже – пример того, как должен прессинговать вингер Сарри: сжимать пространство, когда мяч находится на дальнем фланге, и вылетать на игрока соперника, когда мяч переводится на ближний фланг.

Кажется, что это просто, но на самом деле прессинг Сарри очень тяжелый для понимания и изучения, поэтому он до сих пор не до конца отлажен в «Челси». Азар действительно прогрессирует в этом аспекте, но все еще периодически ошибается с выбором позиции, а также местами недорабатывает и недобегает. В эпизоде ниже Азар располагается слишком широко, когда мяч находится на дальнем от него фланге; когда «Сити» перевел мяч, позиция Азара стала слишком узкой – он зачем-то ориентировался на Уокера, из-за чего предоставил много пространства соперникам на фланге. Благодаря плохой игре Азара (и всего «Челси» в целом) в прессинге, «Сити» взломал левый фланг «синих».

***

Бельгийцу уже 28, вряд ли его игра изменится принципиальным образом в следующем сезоне – это касается и прессинга, и принятия решений, и действий на поле. Что «Челси» и Сарри делать с Азаром – тоже непонятно: с одной стороны, Эден сильнее всех влияет на игру своей команды (кроме, возможно, Жоржиньо), с другой – мешает строить идеальную для тренера систему. Впрочем, выбор облегчает трансферный бан: если «Челси» не удастся его хотя бы отсрочить, то сохранять Азара надо будет любой ценой – либо придется рассчитывать на продолжение резкого прогресса Рубена Лофтуса-Чика.

В тексте использованы данные WyScout и Understat.

Если хотите высказывания автора, которые короче восьми тысяч знаков, подписывайтесь на его твиттер.